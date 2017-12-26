醫訊》催生治療近視無副作用新藥 勇奪「國家新創獎」

亞大醫院眼科主任梁中玲表示，治療近視的新藥，可阻止眼軸生長失控加深近視，達到平衡眼球發育的效果。（記者陳建志攝）

2017-12-26 22:07

〔記者陳建志／台中報導〕國內成人近視盛行率近9成，是常見的眼睛疾病，且高度近視更是導致失明的重要原因，但常用於治療早期近視的強效散瞳劑，恐對兒童視力造成損壞，為改善此狀況，中國醫藥大學與亞大醫院團隊成功開發「治療近視的微小RNA（核糖核酸）眼藥水」，經動物實驗證實有效且無副作用，成效領先全球，日前獲生技產業最高榮譽「國家新創獎」肯定，未來如順利通過人體試驗，將是治療近視的新途徑。

亞大醫院眼科主任梁中玲今天表示，台灣目前小一兒童近視人口約有25％，成年人更有近9成，如演變為高度近視，容易導致視網膜剝離、青光眼、黃斑部病變及早發性白內障等，嚴重者甚至會失明，因不少人是家中經濟支柱，問題真的相當嚴重。

梁中玲表示，目前治療兒童早期近視，主要使用散瞳劑，強效散瞳劑效果雖較好，但如果到室外因瞳孔放大，紫外線恐造成眼睛永久性傷害，未來更有引發黃斑部病變的風險。

為解決此問題，梁中玲與中國醫藥大學新藥開發研究所卓夙航教授等人所共同領軍的研究團隊合作，發現眼睛中「微小RNA-328」會造成眼軸生長失控加深近視。

梁中玲表示，針對此現象，成功開發「治療近視的微小RNA（核糖核酸）眼藥水」，經過老鼠、兔子等動物實驗，證實不但可讓近視不爆衝，平衡眼球發育，且沒有副作用，未來希望以3到18歲還在生長期的兒童和青少年為治療對象，避免到了成年後成為高度近視人口。

此研究成果，近日在「財團法人國家生技醫療產業策進會」所舉辦「國家新創獎」中獲獎，未來希望早日通過人體實驗，為解決近視問題貢獻心力。