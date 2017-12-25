學生手機錢包不翼而飛 竟是教官「扮小偷」

2017-12-25 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市萬芳高中有學生向媒體投訴，指出15日全班去上體育課，下課後回教室，卻有許多同學的錢包、手機不翼而飛，後來才得知是生輔組長周姓教官拿走的，去找周教官理論，周教官卻反指責學生沒鎖門窗要求罰站，讓學生相當傻眼。校方事後解釋，此為周教官個人行為，周教官是為了提醒學生注意門戶才會這樣做，已呈報告自請處分。

《蘋果日報》報導，投訴學生表示，當天上完體育課回教室，多名同學的錢包、手機等貴重物品竟不見了，詢問隔壁班學生後才知道是周教官拿的，後來他們取回東西時還被周教官指責沒鎖門窗，要求他們罰站，認為實在不太合理。

萬芳高中學務主任楊國瑛表示，之前一年級教室發生竊案，所以校方要求學生外出時得鎖好門窗，並集合各班班長、副班長宣導，可是有許多班級沒放在心上、導師也不管，讓他們很「切心」。

楊國瑛表示，他支持周教官作法，希望藉此給學生警惕。

報導稱，由於周教官不接電話，之後萬芳高中由秘書林吟馨回應；林表示，這次周教官個人行為，雖然是為了宣導學生保管財物，但行為不妥當，指出校內有巡堂教師會注意學生外出後教室有沒有上鎖，可以理解周教官的動機，但並不是很好的示範。

林吟馨表示，周教官已向學生解釋過，上週也呈報告給校長自請處分，目前由人事室檢討中。

北市教育局專門委員陳素慧則認為，教官「扮小偷」不是個很好的示範，也不符合教育理念，認為之後若有學生掉了東西，會懷疑是教官拿的；北市教育局軍訓室代理主任曹守全也認為周教官此舉不妥，指出可以叫學生回教室鎖門，或是記錄之後再宣導，之後會再討論是否要懲處周教官。