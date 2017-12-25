中部空氣差！中國霾害入侵 連3天空品亮橘燈至紅燈

空污霾害將持續到明天，民眾紛紛戴口罩防護。（記者蔡淑媛攝）

2017-12-25 19:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受西半部大氣擴散條件不佳影響，台中24日空污紅害為入冬以來最嚴重，今天接著受大陸冷氣團挾帶中國霾害入侵，仍處於橘色警戒，台電台中火力發電廠也預防性降載，據環保署空品預報，至27日仍是橘色至紅害等級，提醒民眾做好自我防護。

這幾天屬於乾冷天氣，冷氣團夾帶入境外空污，嚴重影響台灣空氣，南部最嚴重持續紅害等級（對所有族群不健康）等級，而台中16座空品測站也幾乎為警戒橘（對敏感族群不健康）等級，天空灰濛濛，民眾皮膚過敏、鼻塞、流鼻水等呼吸道不適，台電中火在昨日7時至17時實施預防性降載，降載量共2100MW。

台中市環保局長白智榮也提醒，晚間與清晨因氣溫低、擴散層也低，空污情形加劇，早晚溫差大，溫差約8度，夜歸或外出民眾要更加防護空污和保暖，避免在戶外長時間活動，建議戴上口罩，而白天氣溫上升有助於污染物擴散，空污情形會稍微減輕。

環保局另加強道路洗掃街抑制揚塵，同時強化制高點巡查、稽查露天燃燒與不當空污排放及空污防制設備操作狀況，將持續監控空品狀況，也會應空污情形通知台電降載減排準備。