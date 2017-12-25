澎湖青年陣線要求縣府 重編最美麗海灣年會預算

2017-12-25 18:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府編列8000萬元「世界最美麗海灣年會預算」預算，將在澎湖縣議會第18屆第18次臨時會闖關，由於議員各有支持及反對； 澎湖青年陣線今在議會前抗議，要求縣府重編8000萬預算，議員諸公也應善盡把關之責。

針對下屆澎湖地方公職選舉，已完成提名程序的澎湖青年陣線，一口氣推出前樹黨主席冼義哲參選縣議員、組織部主任鍾添涵參選馬公市代表第一選區、執行長王南昕參選第二選區、副執行長招有倫參選第三選區，未來不排除續推其他選區候選人。

連日來澎湖青年陣線以「圖解最美麗海灣年會預算」公布問題預算，今由冼義哲領軍，執行長王南昕、在地藝文工作者陳雋昀等人，在議會高舉抗議標語，認為問題預算金額達5736萬7500元，有7成預算有問題，更嚴重的是整筆預算中找不到任何一筆花費在海洋整治、環境保護上頭；反而花380萬做9000件衣服、1000頂帽子；花1040萬做5支影片、花721萬「招待來賓」吃喝玩樂。

另外2155萬7500元請表演團體，卻只有137萬給在地團體太不合理，花250萬把《外婆的澎湖灣》砍掉重練，顯見縣政府不重視在地藝術文化，縣政府也應該思考與其一直花錢從外縣市聘請表演者，不如投資澎湖藝文團體與學生，撥一些預算聘教師來做密集短期授課，還能增添在地學生社會競爭，把技術留在澎湖才是對長遠好的計劃。

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