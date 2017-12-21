竹北公告地價一年暴漲5倍 評議委員開罵縣府黑箱操控

新竹縣議員張志弘代表議會出席縣府地價評議委員會，公開抨擊縣府黑箱作業，憤而一度請辭。（記者黃美珠攝）

2017-12-21 12:29

［記者黃美珠／竹縣報導］2年前的公告地價每平方公尺只有3800元，明年起竟然要變成2萬2000多元！國民黨新竹縣議員張志弘公開指控縣府黑箱，操控地價評議委員會，他作為縣議會的代表，孤掌難鳴，縣府以優勢派操控整個評議委員會，他一度憤而請辭，但為議長張鎮榮慰勉、挽留，決定繼續留在地價評議委員會內為民喉舌。

新竹縣政府財政處代替地政處對外說明這次地價調漲的原因和考慮。財政處長黃國峯說，才剛通過的民國107年公告地價和公告土地現值佔市價比率，後者從今年的86.4%調漲為90%，漲幅不大，所以並無爭議。

前者則因審計室在新竹縣105年度的決算審查報告中指出，新竹縣公告地價只有11.1％，遠低於全國20％的平均值，以致該年新竹縣的自有財源只有84.34億，但是人事費用卻高達106.21億元，該調整的地價稅沒有調整是造成自主財源短絀的關鍵原因，所以要求縣府必須調漲！

以致於縣府這次原訂調漲公告地價佔市價的15.88％，後經縣議員張志弘抗議後，決議下修1％，頂多就是調漲到15％，但是依舊低於鄰近的桃竹苗3縣市。

黃國峯說，縣議員張志弘所說，竹北市如高鐵區的新興開發地區如喜來登大飯店周邊的成功一路、成功二路，或是高鐵區，它們因為開發得比較晚，所以公告地價遠低於市價。

以現況來說，成功一路和二路這一帶的公告地價每平方公尺只有2600元、或是2900元，但市價每平方公尺卻已經高達至少15萬元，公告地價只佔市價的1％左右。就是高鐵區的公告地價目前也只佔市價的2％上下，顯然失衡。

此外，竹東籍的縣議員羅吉祥等也在議會中提出，竹東比較早開發的地段，因為比前述竹北新興開發區要早經歷過幾次的公告地價調漲，以致它們有不少地段每平方公尺公告地價5萬到6.6萬之間，竟然是竹北前述新興開發區的3倍，顯然失衡。

黃國峯直言，未來就是公告地價以日前通過的15％來計算，從稅捐局的資料顯示，竹北市民平均每戶每年要繳的地價稅是1000多元，竹東鄉親平均每戶每年則是3000多元，竹北的公告地價仍遠低於竹東。

另，從中央不久前公布中位數平均的家戶所得全國最富有的15個村里中，竹北市就佔了8個，從中可見竹北市的租稅負擔能力不是低弱。

張志弘說，他代表縣議會32席議員，出席地價評議委員會，另外議長張鎮榮辦公室主任許炳文因為有地政、代書相關專業，以民間專業人士身分出任地價評議委員。

張志弘說，議會議員們普遍認同，在景氣不好之下，縣府地價評議委員會最好能調降公告地價，就算無法調降，頂多持平，萬不得已要調漲不可，最多也只能調漲2%。

他說，但是這次的公告土地現值和公告地價各佔市價比率的調漲，縣府整個黑箱作業，除了相關資料開會當天才厚厚一疊放在桌上，讓身為委員的他來不及詳細閱讀了解就要進行審查。

在公告地價方面，他發現竹北有4、5處的新興開發地區，每平方公尺竟然從105年的3800元漲到107年要2萬2200多元，高達5倍多，這對民眾來說非常不利，經他抗議，縣府決定調降1成，但是一樣也要2萬多元，根本沒有實益！

張志弘說他為此憤而離席抗議，後來被身為主席的副縣長楊文科緩頰勸回，但是看到最後整個地價評議委員會只有他持反對意見，畢竟縣府一級主管就至少有3人也在委員名單中，孤掌難鳴、感覺有愧鄉親下，他最後只能在議會大會中請辭地價評議委員1職，但獲慰留！（13:29更新）