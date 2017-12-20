醫病》狂減170公斤 體重曾達280的阿弟仔切除贅皮變這樣

2017-12-20 23:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕綽號「阿弟仔」的呂宗憲因病態性肥胖，曾胖到280公斤，經胃繞道、腸繞道手術，終於瘦到110公斤，但是滿身贅皮至少20公斤，非常難看，難清潔又長濕疹，上週他動手術將嚴重垂墜到胯下的腹部贅皮切除重建，終於有平坦的肚皮，他說，3個月後再接受胸、背手術，就能準備明年結婚了！

中國醫藥大學附設醫院整形外科醫師陳彥州說，巨胖造成皮膚纖維斷裂，變瘦後肌肉可以鍛鍊變緊實，但皮膚彈性無法回復，造成滿身贅皮，如果瘦50公斤以上，可考慮手術切除，但手術有5％到10％的傷口感染、裂開或血清腫的風險。

阿弟仔從小就胖，國中就近百公斤，最後胖到280公斤，連走路都困難，出門就醫還靠警消拆門窗扛出去，4年前他接受胃繞道手術，減重到170公斤，2年前再做腸繞道手術，瘦至110公斤，三高（高血壓、高血脂和高血糖）和痛風、脂肪肝都不藥而癒。以前他一餐要吃2個便當，現在僅吃3分之1個就飽了，並嘗試游泳建身，但一身贅皮仍讓他自卑不已，上週接受贅皮切除手術。

阿弟仔的胸、腹、腰三大層厚重贅皮嚴重，陳彥州為他先做腹部整形術，從胸部到下腹部開刀近80公分，將表皮、真皮、皮下脂肪切除，再將皮下筋膜縫緊、重做肚臍，手術難度最怕出血，必須將皮下上百條血管都綁紮後再切皮，手術約8小時，切下面積約100X80公分、共8公斤重的贅皮，隔天阿弟仔就能下床走路。

阿弟昨天秀出平平的肚子，笑說可以再去游泳了，不用承受異樣眼光，3個月後還會接受手臂、胸部及背部的雕塑手術，準備完成明年結婚的心願。

另一名及小姐也因病態性肥胖接受胃繞道手術，一年半下來瘦身40公斤，大量體重下降，導致很多贅皮，但胸部下垂、扁奶嚴重讓她最困擾，進行全乳重塑合併真皮懸吊拉提手術，重現自信。