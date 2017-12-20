美式軍官眷村將修復 大溪太武新村打造823砲戰紀念館

2017-12-20 20:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪太武新村為823砲戰後所興建的高級軍官眷舍，每戶均為獨門獨院、單幢四拼、二層樓加強磚造平屋頂的建築樣式，共100戶，是採清水紅磚仿美軍顧問團宿舍的眷舍風格，為桃園地區少見的眷村建築；市府文化局今下午舉行太武新村眷舍暨景觀修復再利用工程開工儀式，預定2019年2月竣工，打造大溪文創聚落新亮點。

桃園市長鄭文燦出席開工典禮表示，太武新村基地座落慈光街、慈光一街、慈光二街所圍街廓，1958年823砲戰47萬顆砲彈落於金門土地上，唐榮鐵工廠變賣砲彈作為金門防衛軍福利金，成為太武新村興建資金來源，太武新村和憲光二村、馬祖新村為桃園「眷村鐵三角」，將發展為三大眷村文創園區。

鄭文燦說，太武新村修復工程分為兩階段，第一階段修復座落在公有土地3棟共10戶，編列預算2300萬元；座落於私人土地的建築將透過協議價購或容積移轉的方式，取得土地後進行第二階段修復工程，預計完成7棟共28戶太武新村整體園區修復，市府保留歷史建築，將設置823砲戰紀念館提供導覽、藝術家駐村及小型展演，未來可將串連建築物2樓平台作為表演、餐飲、文創等，成為大溪文創聚落新亮點。

原眷戶鍾康君、周衛錦夫婦今也偕弟弟周衛東回老家進行最後巡禮，他們表示，太武新村不僅是採獨門獨院美式眷舍風格，室內開窗比例大，視野、採光、通風良好，且植栽多樣茂密，有些大樹高達4至5層樓高，構成充滿綠意的天際線，以前眷戶每月都辦1場聚餐由家戶各出2道拿手菜，這些是現在住進改建國宅所找不到的濃濃眷村味。