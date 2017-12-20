菜賤不再傷農 高麗菜加工成酸菜附加價值大增

宜蘭縣三星地區農會與農委會鳳山熱帶園藝試驗分所合作，推出乳酸開胃菜及乳酸益生湯等兩種高麗菜加工品。（記者張議晨攝）

2017-12-20 19:24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕高麗菜若逢天災後價格飆漲，農民見機一窩蜂投入搶種，造成產量過剩，價格雪崩式下跌，為減少農友損失，農委會農試所技轉乳酸發酵技術給宜蘭縣三星地區農會，農會在菜價低時，向農民採購高麗菜，再製成酸菜加工品，未來擬將成品打入全台通路，增加高麗菜的附加價值。

高麗菜因好種植、民眾接受度高，又有「菜王」之稱，菜價高時，單顆可創下200元以上天價，但價格飆漲後，吸引農民搶種，導致高麗菜易出現產量過剩，價格常跌至10元以下，菜賤傷農，遠低於農友投入的生產成本。

三星地區農會今年初與農委會鳳山園藝試驗分所合作，利用園試所研發的低鹽乳酸發酵技術，將高麗菜加工成酸菜產品，不僅減少製程中的用鹽量，也縮短醃漬時間及成本。

「高麗菜從頭到尾都有用！」園試所主任楊淑惠解釋，傳統酸菜是一層鹽、一層菜來醃漬，成品含鹽濃度高，加工時間也較難掌握。低鹽乳酸發酵技術則是改用乳酸菌發酵，約3至5天就可完成，鹽份濃度僅0.2％，有效降低鹹味，發酵液還可做為湯底、飲料，附加價值高。

三星地區農會經多個月研製，近期順利量產高麗菜酸菜，產品包含乳酸開胃菜、乳酸益生湯等，不僅口感清甜不死鹹，還保有蔬菜本身的脆度，這也是全台首間採用該發酵技術進行酸菜加工的農會。

三星地區農會總幹事謝志旭指出，未來視市場價格，低價時由農會向農民採購高麗菜加工，包裝完後再行銷至各賣場通路，減少價低造成的影響。