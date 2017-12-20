講師費卡在1.6K 作家：台灣窮到連知識都吝於付費

2017-12-20 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕曾引發熱潮的TEDx遭講師質疑，一張演講門票要4800元，但講者卻沒有「講師費」，彷彿是「做功德人」，甚至還有部分網友擁護TED的做法，有作家為此撰文質疑，台灣怎麼窮到「連知識都吝於合理付費？」

講師費太低 作家：張忠謀也傻眼

網路近日掀起一波關於「TEDx」的激烈論戰，因為部分受邀參加過台灣不同「TEDx」年會的講者質疑，擔任講者卻沒有講師費，現任TEDxTaoyuan策展人吳以璿為此從TEDx的起源撰文說明「不支付」講師費的原意，「TED不是因為你是誰而邀請，而是因為『你做了什麼』、『你想分享什麼』而發出邀請。而這樣的基本精神，為了避免因為『講者費』而受到限制，後續才有『不得給付講者費，與因接受商業贊助而讓特定講者上台分享』等等規定。」同時他在文中也分享，在不支付講師費的前提下，他們從哪些地方給予講者其他補貼。對於這番說法，網路上看法兩極。

在yes123求職網擔任資深副總經理的作家洪雪珍今則表示，她對於TEDx門票收4800元卻不付講師費也有話要說，據其指出，對於做媒體與行銷出身的她，辦活動是專長之一，但她卻發現台灣的演講費之低讓人詫異不已，像她雖然不到名人明星或超級講師的等級，但不管是學校或公家機關，甚至於大企業都是1個小時給1600元。她也舉台積電董事長張忠謀為例，指他到大學演講也是這種委屈價，甚至有大學教授告訴她，張忠謀在拿到演講費，還以為金額少了一個零。不過洪雪珍認為，「以他的世界級地位，我認為至少少了兩個零。」

洪雪珍也提到，她有一名朋友從小被譽為音樂神童，並推荐至美國茱麗亞音樂學院就讀，曾在全世界音樂大賽拿到第二名，回台後在古典音樂電台擔任主持人，但被邀請演講的報酬卻只是一頓飯，她質疑「這些企業家或企業家太太們有一個奇怪的想法，就是跟藝術家談錢不好意思」，且「看似對方請吃飯，其實朋友也花了兩三小時陪他們吃飯和聊音樂，你說是誰賺了這頓飯？」

洪雪珍在文末也指出，她認為目前的最基本鐘點費是定錨效應的結果，講師費被定錨在一小時1.6K，由大學或政府的官方定價延伸到民間企業，連營運績效良好的大企業都延用。上行而下效，風行而草偃，難道這就是政府要追求的「知識經濟」嗎？

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