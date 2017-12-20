預告1223反勞基法修法大遊行 「錄音帶」點歌《金包銀》

反對勞基法修法大遊行將在12月23日上街。（記者李雅雯攝）

2017-12-20 11:47

〔記者李雅雯／台北報導〕台灣高等教育產業工會和數個團體，今天上午10點半召開記者會，預告週六「反勞基法修法大遊行」，呼籲「全台灣的錄音帶們團結起來」，當天站出來發出怒吼。

民進黨立法委員邱議瑩在12月4日委員會勞基法修正草案逐條審查會議上嘲諷，當天在外抗議的勞團、工會的抗議聲音都是「放錄音帶的啦」，「錄音帶」進而成為全台灣勞工共同憤怒的信物。台灣高等教育產業工會、台灣人權促進會、婦女新知、全國教保產業工會、全國傳播媒體產業工會、台灣電子電機資訊產業工會、台灣國際勞工協會等團體選在大遊行上街前，今天率先點歌給民進黨政府。

全國教保產業工會點播蔡秋鳳演唱的「金包銀」給民進黨政府。全國教保產業工會理事陳惠菁說，教保員長期面對「高工時、高壓力、高要求」等三高工作窘境，超時工作、過低薪水就是現況，爭取應有的勞動權益，很有可能卻是遭到解僱，這些困境就像歌詞中說的「別人的性命是框金又包銀，阮的性命不值錢」。

全國傳播媒體產業工會理事長鄭一平點播黃明志的「擊敗人」，送給行政院長賴清德，歌詞中寫著「我被擊敗了，你是擊敗人，對你的期望太高，玩弄了我太傷人」。鄭一平說，賴清德剛接任時，很多人對他期待很高，沒想到卻弄了個過勞草案，讓人人都有過勞機會，對於這一切相當失望。

台灣高等教育產業工會秘書長陳政亮說，很多勞工在競選期間捧著小豬撲滿支持蔡英文六大勞動政見，民進黨上任後傾向資方，因為政治獻金而失去自主能力，取消加班費做一給四、做五給八，讓勞動力彈性且廉價，所以要點播伍佰的「錢的力量」給民進黨政府。

「反勞基法修法大遊行」將在本週六中午12點半在民進黨中央黨部前集合，經過二二八和平公園，最後終點回到立法院群賢樓前、濟南路上。