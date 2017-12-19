疫情》發燒咳嗽、肢體無力 腸病毒D68型重症持續增加

2017-12-19 18:12

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署統計，感染腸病毒D68型的重症持續增加，上週又再新增2例，出現上呼吸道症狀後，又有肢體無力情形，提醒民眾家中嬰幼兒發生肢體無力狀況，應該儘速就醫為宜。

疾管署防疫醫師黃婉婷說明，2例腸病毒D68型的重症個案中，1例為北部13歲女童，出現發燒、咳嗽後第3天，左上肢突發無力，住院也出現吞嚥困難等腦部症狀，檢驗結果為腦部發炎合併急性肢體麻痺無力，現仍在一般病房住院治療中；另1例為中部5歲女童，同樣是發燒、咳嗽症狀，還有輕微肺炎，甚至在發燒後第10天突發雙下肢無力，緊急住院處置，如今已出院，但持續復健中。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年累計有15例腸病毒重症，包含1例死亡，感染型別分別為腸病毒D68型6例，克沙奇A6型3例，克沙奇B3型及伊科病毒5型各2例，克沙奇A2型及腸病毒71型各1例。

黃婉婷指出，腸病毒D68型透過糞口、飛沫或接觸傳染，只是症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，少數可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，但較少出現疱疹性咽峽炎或手足口症等腸病毒典型症狀，因此若家中嬰幼兒有急性肢體無力等情況，要儘快送醫為宜。

疾管署副署長羅一鈞強調，針對腸病毒D68型個案數持續增加，已於上週邀集腸病毒、小兒神經學相關學者、專家與傳染病防治醫療網各區指揮官召開專家會議，由於D68型臨床表現未必出現疱疹性咽峽炎或手足口症等原本認定的腸病毒重症通報條件，而是以類流感症狀呈現，因此將修正重症通報條件，預計最快本週公布，同時會將檢驗量能普及化，陸續提供病毒實驗室相關檢驗方式。

另外，羅一鈞也提及，會議中專家建議，可將腸病毒D68型納入停課標準，有助於疫情防治，但細節仍須與教育等相關單位討論。