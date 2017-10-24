「通靈廟公」爆瘦10公斤 染流感真要命

金鐘影帝陳慕義（右）現身記者會分享自己罹患流感的經歷，呼籲民眾要把握機會打疫苗防護。（記者林惠琴攝）

2017-10-24 18:49

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人潘瑋柏日前驚傳染流感入住加護病房，衛福部疾管署今日召開記者會，在電視影集《通靈少女》中飾演廟公、61歲的金鐘影帝陳慕義也出席，分享罹患流感的經驗，一開始流鼻水、發燒，後來會發抖，甚至視力、心臟與肝臟也受到影響，並爆瘦10公斤，現在回想還是一身冷汗，提醒民眾別輕忽。

台大醫院小兒部主治醫師李秉穎表示，流感與感冒不同，不只是上呼吸道感染，出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，還會侵犯肺部、引發肺炎，由於主要是飛沫、接觸感染，建議距離患者1公尺以上，且若在外活動摸過門把或其他多人接觸的物件，應該避免再摸自己的眼睛或鼻子，以免觸及患者口鼻分泌物後，再透過眼、鼻黏膜而不慎感染，同時要養成多洗手的習慣。此外，就是打疫苗提高防護力。

疾管署長周志浩也指出，每年流感帶走上百條人命，若是正值壯年的年齡，對於家庭、社會恐怕衝擊更大，因此最好要把握機會接種流感疫苗。

今年公費流感疫苗施打對象除了滿6個月以上至18歲青少年、50歲以上成人、具有潛在疾病者含高風險慢性病患、身體質量指數30（含）以上、罕見疾病患者及重大傷病患者，以及孕婦、機構對象、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員外，再增6個月內嬰兒的父母、幼兒園教保服務人員及托育機構專業人員。

根據衛福部疾管署統計，公費流感疫苗從10月1日開打以來，截至22日，使用量已超過316萬劑，占採購量52.8%，較去年同期增加近20萬劑，提醒符合資格的民眾，最好儘速接種，以免向隅。