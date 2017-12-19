礁溪市地重劃公辦預算遭刪 民進黨主委質疑：張建榮主導

2017-12-19 18:00

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部主委林進財質疑國民黨縣黨部主委張建榮，在議會小組中主導刪除礁溪市地重劃案的公辦預算，林進財說，這次公辦提出的土地發回率已經高於自辦，達到56.5％，希望國民黨不要與宜蘭人為敵，要為宜蘭人民設想。張建榮則說，議會是合議制，以民眾權利為優先。

礁溪都市計畫休閒渡假區市地重劃總面積約23.53公頃，範圍包含五峰段及忠義段部分土地；宜蘭縣政府曾在民國100年與105年，編列2次公辦市地重劃預算送議會審查，都遭到刪除；今年縣府再度提出1億4000萬元公辦預算，但是遭議會小組刪除預算，但是議員陳俊宇提出保留發言權，全案將送交聯席會審查。

林進財指出，礁溪寸土寸金，重劃案涉及上百億元的開發利益，重劃後的抵費地所得，支付公共工程相關費用以後，還有10多億元的餘額，餘額公辦即歸公庫，私辦則歸私人所有，公辦可以增加縣庫財源，紓解宜蘭縣長期負債的財政困窘情形，自辦則歸財團所有，今年縣府提出公辦預算，12月11日又在議會小組審查時，遭前議長、國民黨部主委張建榮以主席身分，主導將預算全數刪除。

「今年縣府發回率提高到56.5％，比自辦還高。」林進財指出，代理縣長陳金德上任後，為了表達持公辦決心，將預算再度送進議會，同時間依法廢止兩家自辦重劃會，縣府還提高發還地主土地的比例，達到56.5％，比之前地主要求的55％、自辦的56％都還高。

林進財砲轟張建榮，他質問，礁溪市地重劃幕後主導者就是張主委，想向他問幾個問題，為何一再主導刪除礁溪市地重劃案公辦預算？所圖為何？有沒有利用招待或其他方式影響議員表決？敢不敢發誓你與主張自辦市地重劃的團體沒有關係？

張建榮：議會多數決議 90％地主盼自辦

張建榮說，議會是合議制，一切均應以民眾權利、福祉為主，他個人完全尊重議會多數決議，請勿製造府會衝突，也勿以黨干政，礁溪市地重劃有90％的地主希望自辦，縣府應該尊重地主權益。