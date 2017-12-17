歡慶2017移民節 花敬群：台灣值得新住民一起打拚

內政部次長花敬群（左五）與立委林麗蟬（左四）及各國駐台官員一同為2017移民節活動揭幕。（記者陳鈺馥攝）

2017-12-17 12:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「2017移民節新國力新培力展演會」今日在台北二二八和平公園登場，內政部次長花敬群致詞表示，台灣是移民社會，多元文化是台灣最珍貴的價值，新住民是新南向政策的最重要鑰匙，這個國家值得新住民來一起共同打拚。

今日移民節活動由新住民踩街遊行活動拉開序幕，東南亞各國駐台經貿辦事處也在現場擺攤，分享當地物產及美食，儘管台北寒流來襲，活動湧進數百位民眾參與。

花敬群指出，台灣目前外籍移民高達53萬人，下一代有將近40萬人，移民已經是台灣國力非常重要一環，為了讓新住民快樂融入台灣社會，今天用「新國力新培力」主題，歡迎多年來一直與台灣相伴的新移民，希望透過移民節活動傳遞對新移民的關心。

「大家手牽手、心連心站在一起！」花敬群提及，台灣會在政策、態度及國人參與上面，投入對新住民更大的心力，期盼有朝一日對於印尼、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等國家的語言，例如「早安、午安、你好」台灣人都應該要學會，政府更要努力推廣，在新南向政策下，台灣要跟東南亞、國際社會更緊密擁抱在一起。

柬埔寨出身的國民黨立委林麗蟬也說，自己透過移民婚姻嫁到台灣數十年，今天很開心能有移民日活動，過去台灣對移民婚姻有誤解，也不太認識，現在已進步到大家可以手牽手、心連心，將台灣力量推廣出去，台灣的新移民婚姻不僅只有東南亞，更包含中國配偶及其二代，互相尊重、多元包容才是台灣的新力量。