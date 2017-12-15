吃花新「食」尚 手作甜點美味又療癒

2017-12-15 07:30

〔記者張嘉渝／新北報導〕花朵除了拿來欣賞，也可以食用！它的營養不輸給蔬菜，再加上食用花的種植過程不使用農藥，進而成為餐飲界的熱門新食材。

新鮮的食用花不僅好看也很好吃，且每種花都有獨特風味，像是吃起來會酸的四季海棠，嚐起來甜甜的是甜菊花、屬於國外常用的高級代糖，有苦味的是西洋蓍草花，而金蓮花吃來則有辣辣的芥末味。但要注意的是，並非任何品種的花皆可食用，有許多花本身就含有毒素，在食用時需要特別注意自身體質是否適合，建議先詢問過專業的花農或醫生後再食用。

本次擅長將食用花與甜點結合的卡瓦蛋糕主廚Jerry，為大家示範簡單的花甜點杯，讓你在家就能體驗花食生活、感受新「食」尚。

花甜點杯

材料與工具： 香堇1朵、夏堇1朵、西洋石竹1朵、天使薔薇1朵、常溫開水1碗、廚房紙巾1張、冷凍紅醋栗2顆、新鮮藍莓2顆、透明杯1個（約100c.c.大小）、新鮮草莓1顆（亦可用葡萄替代）、果凍液45g、布丁液40g、市售海綿蛋糕1個、圓形或心型的蛋糕壓模（寬度不超過透明杯直徑）

※本次示範材料與工具可於超市、賣場、烘焙材料店購得。

※果凍液與布丁液製作方法以品牌「耆盛食品」為例，果凍粉15g加上沸水400ml，攪拌至完全溶解，待果凍液冷卻至40℃即可使用，布丁液做法亦同（此為製作參考，非本次使用分量）。

做法：

1、將香堇、夏堇、西洋石竹與天使薔薇以鑷子夾取，一朵朵放入常溫開水中，左右搖晃、洗滌約3下，翻面再左右搖晃、洗滌約3下，洗淨花朵殘餘的落塵、髒汙。

2、接著再以鑷子輕輕夾起，放置在廚房紙巾上，輕輕擦拭水分，反面也要記得擦拭，備用。

TIPS：花朵不宜留下水分，才可保持新鮮及美觀。

3、先將冷凍紅醋栗及新鮮藍莓放入透明杯中，再將新鮮草莓切片沿著杯內擺放，接著倒入果凍液20g，並輕輕搖晃使其均勻分布，完成後將杯子放進冷藏10分鐘，等待果凍完全凝固、結凍。

4、取出步驟3所冷藏的果凍，確認果凍液已凝結不流動，再灌入布丁液25g；將海綿蛋糕切成1.5公分厚，再用蛋糕壓模壓成形後，放入布丁液中。

5、再次倒入布丁液15g，要蓋過整片蛋糕體，將透明杯左右搖晃、杯底輕輕敲打桌面，讓布丁液中的空氣排出，避免空洞影響成品美觀及口感。

6、將步驟2的花擺放至布丁液表層，若花托過長、不易擺放，可稍做修剪調整；要讓每朵花瓣皆能接觸布丁液表層、不晃動，擺放完後冷藏15～20分鐘。

7、取出步驟6所冷藏的果凍，再次倒入果凍液25g，將花朵完全覆蓋，最後放入冷藏2小時，即可完成。