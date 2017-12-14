紙紮屋貴鬆鬆 亡者真的收得到嗎？ 紙紮文化大揭密！

你了解每一項喪禮紙紮所代表的意義嗎？（耕研居宗教民俗研究室提供）

2017-12-14 14:39

〔影音新聞／綜合報導〕台灣社會對於婚喪喜慶十分重視，每一項皆有須遵循的傳統禮節，其中「紙紮文化」就是目前還常見到的喪禮習俗。而這些禮節到底具備什麼樣的意義，輔大宗教學系講師謝宗榮帶領大家一揭紙紮文化的神祕面紗。

喪禮紙紮由來

根據文獻紀載，紙紮在清代即十分普及，不管是靈厝、代表亡者形象的魂身、服侍亡者的桌頭（女間） 等，已常態性的出現在陪葬品中，而之所以會有紙紮的出現，正代表著家屬希望親友在另一個世界，依舊衣食無缺的心願。

謝宗榮表示，一般人較常誤會桌頭（女間）就是金童玉女，其實祂們不只身分迥異，任務也大不相同。桌頭（女間）的工作是服侍亡者的僕人；金童玉女則具備神格，肩負起引導亡者走過奈何橋，到陰間接受死後審判的責任。

做功德常見紙紮

除了靈厝、魂身、桌頭（女間）、金童玉女之外，若親友並非壽終正寢，增加的紙紮品也有所不同。舉例來說，意外死亡的人，家屬為讓他不被困在枉死城太久，通常還會舉行「打城」的儀式，讓法師將紙製的「枉死城」打破，並把放置在城裡的「魂身」取出接受超渡，象徵將亡者從陰間救出。

亡者收得到嗎？

許多人也許都曾抱持著這樣的疑問，「要燒多少紙紮才夠亡者使用？」、「如何確保我燒的紙紮已交付親友手中？」就傳統紙紮必備的靈厝來說，在焚燒時不僅會附上地契，還會載明亡者的姓名，並蓋上神明用印以確保過程萬無一失；此外，在焚燒紙紮品時，法師也會請家屬圍成一個圓，並奉請神明前來為儀式護持，避免孤魂野鬼前來搶奪。

雖紙紮用品不斷推陳出新，且不乏高單價商品，但講師謝宗榮提醒，紙紮是出於孝思而生的文化，只要秉持著慎終追遠的心，其實無需在喪禮上過度鋪張奢華。