「落跑吧愛情」電影場景拆除 追星只能成追憶

位在白沙赤崁沙灘的落跑吧愛情電影場景，將成為永久的追憶。（記者劉禹慶攝）

2017-12-13 18:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以澎湖為拍攝主景的「落跑吧愛情」電影場景，主要在白沙赤崁拍攝，斥資千餘萬元興建民宿場景，先是被蘇迪勒颱風吹倒船屋，又被中國湖南衛視取景大興土木破壞，加上年久失修，澎湖縣政府旅遊處為安全起見今日雇工拆除。

2015年由任賢齊與舒淇主演的「落跑吧愛情」電影，主場景在白沙赤崁北海遊客中心後方沙灘，搭建木造房舍，並跨島前往七美愛情島取景，上演後聲名大噪，不少追星族慕名而來，成為行銷澎湖的最佳宣傳，赤崁拍片遺留的場景，後來由澎湖縣政府旅遊處接手管理，男女主角任賢齊、舒淇還獲頒澎湖縣榮譽縣民證。

事隔3年後，當年赤崁拍攝的場景，由於年久失修成為危樓，經白沙鄉公所報請縣府旅遊處，旅遊處查證拍片場景原計畫為短期使用，且位在國有未登錄地沙灘，所用材質工法均不符實際建物所需之強度。考量長年受強勁季風吹襲，並長期處於濕氣甚重環境，對建物材質已生不可回復損害，不勘使用，已列入危險建築。

另外白沙鄉公所及當地民眾也建議將已殘破場景拆除，還給沙灘天然原貌，故為維護遊客民眾安全並維護澎湖海岸原貌，因此澎湖縣政府旅遊處今日雇工拆除，未來遊客若要追星，就只能在影片中尋找蛛絲馬跡，原有場景已成為追憶。