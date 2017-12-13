雙子座流星雨最大期來了！ 今晚10點後最宜「追星」

2017-12-13 11:28

〔記者吳柏緯／台北報導〕年度三大流星雨之一的雙子座流星雨將進入極大期，國際觀測組織指出，今年最大期將出現在台灣時間14日下午兩點，不過天文學者提醒，今年台灣民眾觀賞雙子做流星雨的最佳時間是13日午夜到14日凌晨，每小時可以看到100多顆流星。

中研院天文所計畫科學家周美吟表示，只要天氣情況良好，在平地不需任何儀器，用肉眼就可看到流星雨。

周美吟說明，流星雨是散落在宇宙中的彗星碎片，當地球沿著軌道運行並經過這些碎片散落的地帶時，碎片以高速投射的方式進入大氣層而形成的天文景象。由於碎片散落的區域與地球軌道皆為固定，因此每年固定時間，例如8月、10月或12月都可看到流星雨。其中又以每年7月底到8月初的仙英座流星雨、12月初到12月中的雙子座流星雨最為清晰。

根據國際觀測組織的數據與台北市立天文台的資料，今年雙子座流星雨的最大期將出現台灣時間14日下午2點左右，每小時可以看到120顆以上的流星。不過周美吟說明，民眾並無法透過肉眼觀測，對於台灣民眾而言，今年最佳的觀測期是在13日晚上到14日凌晨。

周美吟表示，由於雙子座將於13日晚上10點開始出現在天空，屆時望向天空就有機會看到流星雨，而大約在14日凌晨0點會爬升到天頂，對台灣民眾而言會是最佳的「追星時刻」。

雖然雙子座流星雨的流星數量多且較明亮，但是若天氣不佳，要觀賞仍有一些困難。周美吟表示，最近北台灣的天氣不佳，因此可能影響民眾「追星」，不過他也提到，北部最適合觀賞流星的地方是陽明山小油坑停車場，民眾可以去碰碰運氣。至於南部天氣穩定，周美吟認為，南部民眾只要在平地抬頭，多少都可以看到流星劃過天空。