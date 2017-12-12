獨家》竹市首件市場BOT告終 市府強制介入接管

2017-12-12 20:45

［記者洪美秀／新竹報導］中正市場是新竹市首座示範市場綜合大樓興建營運移轉（BOT）案，因業者「立揚興業」積欠市府權利金及違約金共3600多萬元，加上立揚興業欠銀行貸款4億5880萬元，市府與京城銀行和立揚興業日前召開協調會，確定與立揚興業終止契約，且會強制介入接管，保障攤商權利。

新竹市府產發處長吳甲天表示，中正市場BOT案是在前市長許明財任內、民國102年6月13日簽約，特許期間30年，經2年興建，民國104年正式對外營業，依約立揚興業從營運期起每年需繳納市府土地租金（依國有土地出租基地標準打六折，每年約314萬元）、定額營運金（每年700萬元，自104年起算，之後以複利2%逐年增加）、營運權利金（該年營收之0.87%，約16-20萬元），但立揚興業到目前已積欠市府1594萬元及2100萬元的違約金。

由於立揚興業無力繳納費用，市府經與京城銀行等債權人商談介入經營等方案都無共識下，吳甲天說，市府確定與立揚興業終止契約，同時會強制介入接管，保障現有50餘攤商權益，並維持攤商及市場正常營運。

對於市府決定終止契約及強制介入接管，中正市場BOT業者立揚興業表示，因為公司已無力繳納相關費用，也無法繳銀行借貸的利息，同意市府的做法，目前市場攤商的營運狀況都正常。

吳甲天強調，接下來市府與京城銀行將各邀請第三方進行中正市場地上物的鑑價，未來市府可能以鑑價結果的7成買回中正市場的地上物所有權，經市議會同意後，由市府接管後會規劃為公有市場，並進行市場的活化利用，包括市場攤位出租及停車場管理使用等，發揮中正市場靠近市區的地利功能。

此外，由於中正市場BOT案積欠市府租金金額頗高，且已連續2年積欠拖延繳納租金，有關此契約當初簽訂及履行過程是否涉及不法，市府產發處已主動將此案移請政風處及檢調單位調查了解，並將市場科主管及相關承辦人員調離職務，以釐清事實、勿枉勿縱。