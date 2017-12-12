LED路燈太亮 埤頭黑豆受損近3成

埤頭鄉文化路上黑豆田，因受LED路燈光害影響，欲採收的黑豆豆筴出現青黃不接的狀況。（記者陳冠備攝）

2017-12-12 22:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉通往明道大學的文化路上，從今年初換上嶄新的LED路燈，學生上下學的路上一片通亮，不過卻苦了道路兩旁的農民，種植黑豆的農民蔡財興表示，文化路LED路燈過密太亮，光害影響植物成長週期，造成進入採收期的黑豆結莢不順，只會不斷開花長葉，農田也呈現大片青黃不接的色澤。

種植黑豆有7年經驗的蔡財興，來自醬油的故鄉西螺，今年8月承租埤頭鄉文化路與大學路旁約17甲地，以有機栽培方式種植黑豆，原定12月初就能採收，可是沿著文化路旁長約500公尺的黑豆種植區，卻連1顆黑豆莢都沒有，有受損面積約4至5甲地，損失金額將近200萬。

「豆子結莢才甘願死」。蔡財興表示，黑豆莖高約30至50公分，開花後進入結莢期時，莖葉會開始枯萎、脫落，豆莢呈現枯黑色就能採收，可是靠近文化路旁的黑豆區，莖葉依然一片綠油油，甚至莖長超過2倍還在開花，第一次見到如此離譜的狀況。

蔡財興說，黑豆對光很敏感，所以當初承租種植黑豆時，就粗估靠近路燈約3公尺的產區會有影響，可是影響範圍卻超過到10公尺，超過預期，質疑是文化路上LED路燈設置過密，光害也加倍，只能再等1個月看看狀況，否則就只能全部耕除。

彰化縣議員李駿諭近日陪同縣府工務處前往會勘，他表示，文化路上今年初裝設新型LED路燈，卻影響農作成長，也影響農民生計等問題，希望主管機關在裝設新型路燈時，能加裝燈罩，減少農民損失。

工務處處長林漢斌表示，收到通知後即派人前往裝設燈罩。林漢斌說，從去年底縣府進行老舊路燈汰換燈泡工程，把原本400瓦的水銀燈換成100瓦的LED燈，換置後民眾反應良好，有助街道夜間照明，但也有農民反應農田作物受影響，若有此狀況歡迎向地方公所建設課反應，將派人調整照明角度或裝設燈罩，降低光害損失。

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