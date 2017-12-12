療癒系變肉慾系？「限制級」植物婆媽看了好歡喜

紫太陽每年增長3～5公分，外型會留下明顯的年輪，頂端也較為粗大。（記者陳冠備攝）

2017-12-12 19:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化田尾鄉公路花園販賣各式花卉，有療癒系的多肉植物，也有貴森森的高級蘭花等，不過有處多肉植物的園圃內，種了一群的「限制級」柱狀植物，因外型像陽具，令遊客者看了好害羞，不過也有婆媽者看了愛不釋手，說要買回去增進閨房情趣。花園主人許素雲表示，多肉植物因莖葉造型圓滾滾，而有療癒系植物之稱，不過有些多肉植物長大了，外型也會跟著變「成熟」。

許素雲表示，這柱狀植物叫「紫太陽」，屬仙人掌科，成株生長點頂端為紫紅色，刺狀呈琉狀紅刺，橫向包覆柱體，手直接觸摸，刺痛感較不明顯，紫太陽每年長度增長3到5公分，外觀會留下深刻的年輪，而且越頂端柱體較寬，所以若栽種到一定年限，柱體看起來就像成熟男性的生殖器官。

許素雲表示，園區上月進貨一批生長6年的紫太陽，擺在入口販售，不少遊客看到一整排「一柱擎天」的畫面不免會心一笑，也有民眾比較害羞，視覺不敢多停留。但仍有不少消費者買回去當房間擺飾，說有助閨房情趣，也有人說要送給結婚的朋友當禮物。

82歲的許阿嬤說，第一次看到這麼像男人小GG的植物，覺得很讚，有需要會買回去給要拼生小孩的晚輩當禮物；來自台中的張小姐說，雖然紫太陽很特別，可是也長得很尷尬，「療癒」變「肉慾」了，暫時不會考慮買回去。

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