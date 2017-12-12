從生活中找怪獸 東山國中學子與作家激發美麗想像

2017-12-12 17:25

［記者王涵平／台南報導］東山國中積極推廣閱讀，邀請「怪獸獵人」作家張友漁與學生分享寫作心得，激盪學生豐富想像力，共度美好的文學午后。

東山國中除每週四晨讀時光全校班級共讀，在週二朝會也由班級輪流2名同學口說分享閱讀的大意及心得，並邀請張友漁與師生分享。

為何需要文學？張友漁表示，因為生活中愛情需要文學、悲傷時需要文學；文學是在需要時，能夠被理解，勉勵同學「找一個喜歡的作家，用一輩子去愛他，和他的作品約會。」一本書讀20遍，腦子會有重組的功能，很美的句子多讀幾遍，自己的文句就會受到影響。

張友漁剖析自己在寫作是無師自通，但是靠每天不斷的自我訓練，從甲地到乙地，記錄100天，將擁有神奇的能力，練習看著自己，感覺自己在移動，在聽、在說話 ，感覺環境、也感覺和別人的互動。平時的紀錄，有一天寫小說時可以將自己的紀錄拿來用。

張友漁笑稱自己養一個「瓶頸獸」20多年，剛開始怪獸出現時，很恨牠、氣牠，最近這幾年學會跟怪獸和平相處，多多與牠對話就可以征服牠了。另外也要訓練觀察力、想像力、為藝術作品命名訓練，建立一種新的感情與連結。

東山國中學生李富城、蘇于雯聽完演講覺得寫作很好玩，試著練習運用想像力、養怪獸，成長許多。