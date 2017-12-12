紓解內湖交通問題 林欽榮：分短中程計畫

港墘路（洲子街至瑞光路）西側道路工程，全長約200公尺，預計今年12月底完工。（記者沈佩瑤攝）

2017-12-12 16:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕紓解內湖交通，並配合內科之心將動工，北市工務局新建工程處挹注370萬元經費，進行港墘路（洲子街至瑞光路）西側道路工程，全長約200公尺，預計今年12月26日完工。

港墘路（洲子街至瑞光路）西側道路工程，全長約200公尺，預計今年12月底完工。（記者沈佩瑤攝）

台北市副市長林欽榮表示，改善內湖交通要分成短中程計畫，短程為路型改善、中程就是內湖東側的捷運延伸（捷運南北環狀線）。

完工願景圖（北市新工處提供）

台北市副市長林欽榮下午率隊前往視察目前進行中的「港墘路（洲子街至瑞光路）西側道路拓寬工程」、「內湖大港墘公園新建工程」進度。

工程現場施工空照圖。 （北市公園處提供）

新工處副處長黃建忠簡報指出，「港墘路（洲子街至瑞光路）西側道路拓寬工程」分三階段施工，第一階段退縮路面5公尺空間，並施作簡易鋪面、供行人通行，第二階段遷移樹木、電箱、 孔蓋下地、標誌桿、 消防栓及相關管線，而現在正在進行第三階段側溝改建及路面銑鋪工程，預計本月26日完工；總工程經費約370萬元，完工後，港墘路由東向西的2線道增為3線道。

兒童遊戲場完工模擬圖（北市公園處提供）

另位於內湖區瑞光路上的「台北花卉市場」舊址，拆除後留下一塊約4.5公頃的水泥地，公園處工務科科長洪鳳琴說明，其中約2.5公頃為公園用地，明年4月將搖身成為佔地2.5公頃的「大港墘公園」，並融入「雨撲滿」概念，將雨水做有效利用，預估可儲水2900公噸，節約水資源。

大港墘公園全區願景圖（北市公園處提供）

林欽榮表示，改善內湖交通要分成短中程計畫，短程為內湖的路型改善，例如即將完工的港墘路拓寬工程，中程則是內湖東側、捷運系統的延伸（環狀南北線）。

談到明年四月完工的（內湖106）公園，林欽榮說，北接金面山、南接基隆河，具生態跳島的潛力，公園從橫向到縱向多元串連，便能充分發揮都市綠網的機能，創造出讓人感受寧靜的空間，或讓人舒放、一望無際的寬闊大草坪。