捕獸夾禁用6年仍有數百貓犬受害 動保團體促修法

2017-12-12 11:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組表示，捕獸夾禁用6年半，數百貓犬仍死於捕獸夾，動保團體促政府再修法，對持有捕獸夾者加以開罰，配合各縣市政府加強查緝，才能讓捕獸夾真正從台灣消失。

台灣動物緊急救援小組今表示，日前於高雄燕巢中民路附近，救回1隻左前腳遭捕獸夾夾斷腿的流浪黑狗，因受傷時間過久，白骨外露，經緊急送醫檢查後發現感染嚴重，白血球指數飆高，奄奄一息，目前正在動物醫院準備接受截肢手術，仍與死神拔河中。

小組發言人倪京台指出，立院6年前通過動保法第14條捕獸夾修法案，明訂非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，動保人士以為捕獸夾這項恐怖殺戮工具將永遠消失台灣。

但6年過去捕獸夾夾傷動物案例並未減少；小組每月都接獲來自各縣市民眾目擊貓狗及野生動物遭捕獸夾夾傷案例，救回並順利醫治不到1成，約只有30多隻貓狗；其他因救援困難，常在獲救前已死亡，保守估計6年多來全台仍有數百隻犬貓死於捕獸夾。

台灣捕獸夾濫用情形嚴重，不只貓狗受害，甚至連保育類動物如台灣黑熊、石虎也不時傳出遭捕獸夾夾傷案例，雖然動保法6年半前通過禁止製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，但對「持有」未立罰則。

倪京台指出，動保法未對「持有」明令禁止，導致許多民眾被查獲持有捕獸夾時，可辯稱是「很久以前買的」，即可輕易脫罪，增加執法困難。

高市率先在前年底三讀通過《高雄市動物保護自治條例》，新增「未經許可不准持有獸夾」規範來防堵；倪京台呼籲政府再修動保法，對持有捕獸夾者加以開罰，配合各縣市政府加強查緝，才能讓捕獸夾真正從台灣消失。