海科館與慶陽解約 今約談132員工談留任

立委蔡適應（中）表示，海科館斥資5、60億元興建，必須繼續走下去，海生館ＢＯＴ案目前先終止，他與市長林右昌會再與行政院長賴清德討論未來方向。（記者林欣漢攝）

2017-12-12 10:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立海洋科技博物館委外經營的慶陽海洋企業，因母公司慶富造船公司涉及詐貸案，經營權到今天晚上12點止，今天已在進行點交作業，明天起由海科館無縫接軌接管，立委蔡適應今早在海科館國際會議廳召開勞資協調會，由新的勞務廠商優利資源整合公司逐一面對面約談132名員工，討論去留。

海科館長吳俊仁說，慶陽的海生館興建工程一直延宕，原訂今年5月13日完工，至今工程進度僅達到24.95％，無法達到預訂目標，每天開罰10萬元，到今天12月12日已滿1000萬元，明天12月13日起由海科館無縫接軌接管，但要再委外經營，需要1到2年時間進行可行性評估，為了維持對外服務不間斷，已委由優利接手勞務部分。

優利客服經理金曉羚表示，今天會完成所有員工的約談，希望未來都能有良好的互動。

蔡適應表示，海科館斥資5、60億元興建，必須繼續走下去，海生館BOT案目前先終止，他與市長林右昌會再與行政院長賴清德討論未來方向。

至於132名慶陽員工因公司資產被凍結，尚有11月1日到12月12日的薪水未領到，基隆市社會處指出，12月18日將進行勞資爭議調解，明年1月進行歇業認定，發給慶陽員工債權憑證，可向法院申請處分。