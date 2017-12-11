花蓮咖啡評鑑「舞鶴公主」奪冠 風味突出有密技

陳韻庭種出金牌咖啡，最近得獎後訂單接不完，忙著做採收及加工，她以最新的無氧發酵處理，讓咖啡風味更上一層樓。（記者花孟璟攝）

2017-12-11 22:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣今年舉辦首屆咖啡評鑑，由瑞穗鄉舞鶴「公主咖啡」陳韻庭勇奪金牌；其實陳韻庭夫家的祖父母早在日治時代就種植咖啡，家中後院還保有100歲的阿拉比卡咖啡樹。她說，舞鶴咖啡的品質不輸給國外精品豆，這次的金牌豆是以「日曬」處理，比水洗豆多了活潑的果香！

陳韻庭曾在美國取得行銷碩士學位，丈夫廖英旭是舞鶴茶園第二代，夫妻倆20多年前為了照顧年邁的爸媽，回到故鄉接下茶園不久，行政院水土保持局舉辦「舞鶴公主」選拔，外型亮眼的陳韻庭還奪得桂冠。

夫妻倆以行銷管理專才經營茶園之餘，10年前看見咖啡產業興起，兩夫妻開始學種咖啡。陳韻庭說，自家後院還剩下幾棵日治時代的阿拉比卡咖啡樹，是由阿嬤廖蘇無影栽種，當年可是日本人國田正二呈獻給日本天皇喝的頂級咖啡，品種是「鐵比卡」，口感有回甘、甜味等豐富層次，因此採咖啡播種咖啡苗開始學種咖啡，並自創「公主咖啡」品牌。

陳韻庭說，為了提高咖啡品質，她努力去阿里山、南投等各咖啡產區觀摩，發現咖啡櫻桃採收後的處理過程，才是影響香氣的關鍵，因此她學習水洗法之外新的製法，包括日曬、蜜處理等。

她說，有別於一般的水洗法、日曬法，這次拿到金牌的豆子是採用最新技術製作，採收後不碰水、抽真空進行無氧發酵，2天後打開，釀葡萄酒味、又像龍眼乾的甜香撲鼻而來，再以電腦挑豆，揀選比重大的優質生豆，去除蟲蛀或破碎豆，12公斤生豆精挑出2公斤比賽，得來不易，也因此最後才能以突出的風味，在比賽最後的杯測階段獲得評審青睞。

陳韻庭認為，台灣人工貴、咖啡以手工採收，工人一天就要1200元工資，7公斤的咖啡櫻桃處理後只剩1公斤生豆，價格也高，自然不能跟巴西、越南的低價商業豆比較。

她說，舞鶴傳統是種茶，但現在中國把台灣茶葉的加工技術都學去，剩下咖啡技術仍領先，她認為，台灣與牙買加藍山、夏威夷同樣是「世界上最適合咖啡」的緯度，因此台灣咖啡「要跟國際頂級的豆子比」，品質才能提高。

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