新北耶誕演唱會 站前路設第2轉播區

歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將在週五（15）登場嗨3天，主辦單位今年在板橋區站前路新增第2轉播區。（記者何玉華攝）

2017-12-11 14:17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將在週五（15）登場嗨3天，由於人潮相當多，主辦單位今年在板橋區站前路新增第2轉播區，讓民眾同步掌握演唱會動態。

新北歡樂耶誕城假日人潮擠爆，本週五登場的巨星演唱會可望再掀高潮，主辦單位建議，如果帶小朋友來感受的家長、或是想跟另一半不在人擠人的空間一同感受演唱會魅力、甚至只是想聆聽自己特定喜愛的偶像歌手高唱一曲就很滿足的朋友，建議可以選擇第2轉播區

此外，活動會場位於三鐵共構的板橋車站，主辦單位建議民眾多加運用大眾運輸，活動期間台鐵及捷運將加開班次，高鐵也會增加開放自由座，民眾搭乘捷運、台鐵或高鐵至「板橋站」下車後，依動線指示先步行至車站一樓，由站前路前往「站前廣場第2轉播區」，或由新府路或新站路往新北市政府方向的平面道路前往，可避免車站與市民廣場間B1連通道間的擁擠人潮。

選擇搭公車可至「板橋公車站」下車，再步行至市民廣場；而為避免觸到高壓電，台鐵及高鐵都明文將氣球列為危險物品管制，禁止任何氣球進入月臺，且為避免演唱會期間影響其他民眾觀看，演唱會三天活動區域範圍內，禁止攜帶氣球入內。