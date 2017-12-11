收繳無牌車挨批執行不力 公路總局：有主動繳回義務

公路總局長陳彥伯（右）針對吊銷牌照車輛繼續上路、牌照繳回率低的問題表示，大型車輛會有聯合稽查，也會針對吊銷牌照車輛加強查核。左為交通部政務次長范植谷。（記者劉信德攝）

2017-12-11 12:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕國道3號日前發生重大車禍，造成3人死亡，該肇事大貨車牌照早已被吊銷，卻仍在路上行駛。朝野立委關切此事，批評交通部收牌執行不力，讓「不定時炸彈在路上趴趴走」。交通部次長范植谷回應表示，目前已從多層面，結合eTag系統，加強執行取締。公路總局局長陳彥伯說明，就整體機制而言，牌照被吊銷時，汽車所有人有「主動繳回義務」，如果沒繳、還上路行駛，也有罰則規範。

國道3號10月24日下午發生重大車禍，一輛拖板車失控穿越分隔島，撞上一輛行駛中的小轎車，造成小轎車內一家三口傷重不治。國民黨立委呂玉玲上週召開記者會指出，肇事大貨車牌照早已在4月5日遭到吊銷，卻因公路總局及高雄監理所的放縱，讓被吊銷的大貨車在路上橫行無阻，甚至現在仍有2萬多輛被吊銷車輛逍遙法外。

民進黨立委鄭寶清與無黨籍立委趙正宇今天在立法院交通委員會中關切無牌車取締情形，范植谷與陳彥伯列席備詢。鄭寶清批評交通部「做事半調子」，根據監察院2014年的糾正文，汽車註銷牌照數約49萬輛、未依規定繳回車牌約23萬輛、註銷後再違規約22萬輛，「每個都是不定時的炸彈」。

鄭寶清進一步提出警政署資料，2014年警政署取締了186輛無牌車，2015年變403輛、2016年又增加到721輛，警政署取締件數越來越多，呼籲交通部更積極面對此問題。陳彥伯說，監察院數字是2014年情形，而且包含自用和營業的總數，這幾年已有加強取締。范植谷則坦言，執行面確實有很大的加強空間，目前分為幾個層面去執行，例如在高速公路上結合eTag系統，偵測已被註銷牌照的車輛，加強取締；地方政府則是從公有停車場著手，現在都已經開始執行。

趙正宇也提出公路總局統計數字，已註銷的大貨車車牌有46867件，未繳回就有22416件。趙說，顯見大貨車吊銷牌照繳回率過低，批評交通部執行不力，讓這些無牌車「到處趴趴走」。趙正宇說，多年前常看到警察若在路檢時發現牌照已遭撤銷，就會馬上拆牌，建議交通部確實執行取回無效牌照，增加路檢，監理單位也應提供資料、配合執法。

趙正宇也問，即使通知、但車主不繳回時，交通部如何處理？陳彥伯說明，目前機制上，汽車牌照被吊銷時，汽車所有人有「主動繳回的義務」，如果沒有繳、還上路行駛，也有罰則規範。而有很多營業車輛不繳回牌照，公路監理機關會積極收繳。