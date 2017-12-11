高屏金門空污亮紅燈！今北部偏涼 中南部溫差達10度

今天北台灣整天介於13至19度間、花東17至23度，高溫比今天又下降3至4度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-11 06:36

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風南下，沿海風力增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區將出現短暫雨，北部及東半部雲量也會增加，因此天氣再度轉涼，北台灣整天介於13至19度間、花東17至23度，高溫比今天又下降3至4度。另外今天高屏及金門空氣品質不佳，為紅色警示。

中央氣象局指出，這波東北季風伴隨的冷空氣強度較弱，中南部仍將維持多雲到晴的天氣，中午前後高溫仍有24至27度，但要注意輻射冷卻效應影響，清晨中南部局部地區仍有12至14度的低溫發生，日溫差可能超過10度，民眾需留意溫度變化。

空氣品質方面，因東北季風增強，受夾帶少量境外污染物影響，中部以北地區為普通等級，局部時段可達橘色提醒。另雲嘉南及馬祖為橘色提醒，高屏地區及金門為紅色警示，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外氣象局提醒，今天各沿海風力、風浪增大，尤其嘉義以北及台東、恆春半島將有9到10級左右的陣風，前往海邊活動請注意安全。

週二至週四冷空氣強度減弱，各地低溫回升至16度上下，但由於東北季風持續吹拂，北台灣高溫約在20度左右，回暖幅度較小。週六起一波較強的冷空氣南下，北部及東半部降雨再度增加，溫度也由北而南逐漸下降，根據目前的預報資料顯示此波冷空氣將達大陸冷氣團等級。

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天東北季風南下，沿海風力增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區將出現短暫雨，北部及東半部雲量也會增加。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）