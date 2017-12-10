火災讓母子3人分開住 善心人幫忙蓋新屋、今天團圓

武姓越南配偶（圖右三）感謝善心人士，以及彰化縣議員尤瑞春（圖右二）、和美鎮代表周君綾（圖左二）幫忙協助，在火災過後在原址重建鐵皮屋，讓母子可以住在一起。（記者劉曉欣攝）

2017-12-10 16:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣最美的風景就是人！來自越南的武姓外配，在丈夫因病過世後，就獨力撫養兩個就學的兒子，但上個月12日因為電線走火，鐵皮屋付之一炬，母子3人只好分開借住親友家，經過善心人士的協助，鐵皮屋在原址重蓋，也添購家具，今天歡慶新居落成，母子3人終於可以住在一起了，連所養的2隻狗都團圓了。

彰化和美消防分隊也來協助安裝住宅用火災警報器。（記者劉曉欣攝）

彰化縣議員尤瑞春與和美鎮代表周君綾，也聯絡和美消防分隊前往安裝住戶用火災警報器，和美消防小隊長周益祿表示，只要符合免費安裝用戶，都會提供安裝服務，未來也將會加強消防宣導。

武氏越配一家在火災前有養4隻狗，經過火災後只剩2隻狗，連狗狗也在鐵皮屋完成後，與全家重新相聚。（記者劉曉欣攝）

武氏表示，在丈夫過世後，她跟兩個兒子住在鐵皮屋相依為命，兒子分別就讀高中與國中，火災讓鐵皮屋付之一炬，只好分開跟不同親友借住，原本養有4隻狗，也有2隻狗喪命，最後只剩下2隻狗顧家，她與兒子都會天天回來餵狗。

善心人士也幫武姓越南外配一家，購買全家床組。（記者劉曉欣攝）

「要感謝的人太多了！」武氏說，火災發生後，和美鎮公所派人來協助清運火場燒毀的家具與家當，和美善心慈善會則出錢幫忙鐵皮屋原址重建，還有許多團體伸出援手，也購買床組，她跟兩個兒子在搭建鐵皮屋時，天天都回來看自己的新房子，地板油漆是母子一起動手漆的。

武姓外配全家所住的鐵皮屋，上個月發生火災，付之一炬。（記者劉曉欣翻攝）

武氏說，她今年38歲，嫁來台灣18年，她目前有工作賺錢，現在只求把兒子帶大，感謝善心人的幫忙，讓母子可以有棲息的地方，未來也能報答社會的善心。