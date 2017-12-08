拍攝劉鳳學藝術人生30年 《獨舞》紀錄片23日放映

2017-12-08 21:24

〔記者何玉華／新北報導〕導演鄧文斌歷時30年執導拍攝，記錄台灣93歲國寶級舞蹈大師劉鳳學藝術人生的紀錄片《獨舞》，今天（8日）在府中15新北市紀錄片放映院舉辦首映會，劉鳳學也到場，她表示，自己就像一個舞蹈傻瓜，就像一匹在戰場上一直奔跑向前的老馬，因為紀錄片的拍攝，讓她有機會回顧自己的人生。

劉鳳學是台灣第一位舞蹈博士、第一位採集原住民舞蹈的學者、也是第一位重現古代唐樂舞的藝術家，投入舞蹈創作與教學超過一甲子，多次榮獲國家文藝獎。1976年創立「新古典舞團」，以研究、演出、教學推廣舞蹈藝術，迄今已有130支舞作；她用電腦抄寫及記錄舞譜，把舞蹈動作透過電腦系統化，為東方舞蹈史留下珍貴記錄。

榮獲7座金鐘獎的鄧文斌，是台灣非常資深的紀錄片導演，他說，要如何在90分鐘的時間去呈現劉鳳學這30年來的精華，是很大的挑戰；也因為走入劉鳳學的舞蹈世界，走過她去過的地方，更希望透過影像的紀錄，讓觀眾看見舞台之後，創作者的耕耘，以及劉鳳學對舞蹈的盡心盡力與奉獻。

在府中15 一週前索票

劉鳳學形容自己一生種了4棵小樹，分別是舞蹈創作、唐樂舞、儒家文化跟原住民舞蹈，而她一生都在台灣工作、奮鬥，若說她有一點點的成就，要感謝的就是滋養她的這塊土地。《獨舞》將於23日在府中15放映，民眾可在一週前索票入場。