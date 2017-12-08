標槍金牌鄭兆村入伍丟手榴彈 哇！飛了80公尺

世大運國手鄭兆村高唱從軍樂，手榴彈投擲成績一樣嚇人。（陸軍提供）

2017-12-08 18:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕標槍國手鄭兆村在世大運田徑場上驚天一擲，以飆破亞洲紀錄的91.36公尺一舉奪金，日前應中華職棒中信兄弟隊邀請，擔任開球嘉賓，也擲出時速134公里快速球技驚四座。而鄭兆村近日到步兵206旅服兵役，日前手榴彈投擲時，更扔出80公尺的驚人成績，一舉打破單位紀錄。

陸軍司令部表示，鄭兆村在11月底進入步兵第206旅服役，雖帶著耀眼的世大運金牌光芒，但鄭兆村與所有新兵一樣，接受規律且嚴謹之生活要求及訓練。新兵訓練之餘，鄭兆村也與同梯新兵分享自己的運動經歷。「要我放棄太難，堅持下去最簡單。」

鄭兆村表示，雖有兩度因傷未能參加奧運與世界競賽，也沒有驚為天人的成績，但從來沒有放棄的念頭，他認為，選擇「堅持下去」才是最簡單的。

根據國軍新兵技測標準，手榴彈基本投擲從25公尺（含）開始計分，30公尺合格、50公尺滿分。由於50公尺以上就是滿分，一般超越50公尺也不會特別去紀錄距離，而台灣王牌投手王建民在入伍時，由於身分特殊，部隊曾特別丈量他的投擲距離，根據了解，在長官特別提醒他小心投擲，以免受傷的情況下，王建民還是丟出71公尺的部隊紀錄。