雲林沐韾食物銀行成立 估每年嘉惠2400戶次

雲林沐韾食物銀行揭牌成立，成為弱勢者重要的後盾。（記者詹士弘攝）

2017-12-08 17:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林沐馨服務協會與家樂福基金會攜手，成立雲林縣第一家「實體店面食物銀行」，發送「食物包」給雲林地區弱勢家庭，歡迎民眾捐贈生活物資，預計每年有2千4百戶次弱勢家庭受惠。

沐馨協會總幹事張月花表示，沐馨服務項目包括隔代教養、單親、罹患重病者或入監服刑家庭及高風險家庭，社工員進入弱勢家庭後，發現許多家庭都有經濟問題，生活陷入困境，嬰兒沒有奶粉及尿布，幼兒有一餐沒一餐，極需物資供應，所以社工們盡力募生活物資，以「食物包」建立友善及信任關係，也發現這些物資對他們的重要性。

張月花說，今年3月起沐馨從家樂福斗六店收取賣場中可食用的即期食品，由志工整理分裝後，分享給偏鄉小學校、社區獨居老人、弱勢家庭；而在家樂福基金會的挹注下，今天成立實體食物銀行，也改善了廚房設施，提供夜光天使每天的營養晚餐，約有40名學童受惠。

張月花強調，目前每月除社工員主動發「食物包」給弱勢家庭外，在斗六地區的弱勢民眾，如果審核資格通過，也可以直接到食物銀行領取生活物資，也歡迎民眾將家中多餘食物捐出來，讓有需要的家庭可以於飢餓。