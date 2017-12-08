清大新熱點 10公尺高紫荊葉飄落大草坪

2017-12-08 13:40

〔記者王駿杰／新竹報導〕清大南校門大草皮上最近出現一座10公尺高巨型紫荊葉藝術品，猶如展翅的蝴蝶翼，十分壯觀，原來這是西班牙知名地景藝術家諾維亞（Juanjo Novella）製作的公共藝術品「葉子」（LEAF），靈感源於校內隨意撿起的紫荊樹葉，象徵人與自然本質，目前已成為學生攝影、拍照打卡的新熱點。

清大指出，諾維亞是知名的地景藝術家，曾在美國、葡萄牙、杜拜等地以樹葉、指紋等鏤空的紋理來創作公共藝術。他先前接受清大委託製作公共藝術品，前年冬天到校園收集創作靈感，陪同的教授撿起一片羊蹄狀的紫荊葉，諾維亞被這片從沒見過的漂亮形狀葉子撼動，就決定以它為創作主題。

清大表示，「葉子」從葉柄到頂端總長10公尺，傾斜豎立在草原上，垂直高度8.7公尺，約二層半樓高，寬度則為7.5公尺，材質是厚重的耐候鋼，利用最新的切割技術，在上面鑽出超過一萬個孔洞。整個量體雖然巨大，但因具穿透性，看來輕盈而優雅，僅靠葉柄及葉片共3點固定在地面，結構相當特殊。

清大表示，「葉子」的地點靠近校園的南門（後門）大草皮上，紅鏽色的「葉子」立在一片綠意之中，雙瓣形的葉片像顆心，又似蝴蝶展翅欲飛。日間陽光穿透葉脈，形成活潑流動的光點；夜間在燈光映照下，更顯風情綽約。

清大今天召開「葉子」揭幕記者會，校長賀陳弘與諾維亞都受邀出席，諾維亞指出，他在製作「葉子」時，曾在生鐵材質表面塗上褐色塗料，讓「葉子」隨時間推移、受氣候影響，自然地「做舊」，半年後達到平衡、穩定，顏色看起來會更漂亮。