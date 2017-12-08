更強冷氣團報到！中部以北溼冷下探13度

今天又有一波冷氣團南下，全台皆有下雨的機率。（資料照）

2017-12-08 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天又有一波大陸冷氣團南下，全台皆有下雨機率，各地氣溫會再下降，北台灣低溫僅13、14度，南部及花東15到17度，今晨平地最低溫在新竹測得13.3度，氣象局也對各地（台北市、南投縣、嘉義市、高雄市除外）發布陸上強風特報。

氣象局表示，今天北部及東半部仍有短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨時間較長，中南部也會有零星降雨。各地一整天感受都偏涼、偏冷，預計今晚至明天（9日）清晨是這波冷氣團影響最明顯的時候，

氣溫方面，今天白天高溫僅16度左右，中部18、19度，南部及花東20、21度，北台灣低溫僅13、14度，南部及花東15到17度。由於今天氣溫偏低，3000公尺以上的高山有降雪的機率。

今、明兩天都會受到大陸冷氣團影響，週日冷氣團減弱，溫度稍會回升，不過週一東北季風增強，天氣又會再度轉涼。

今天因東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，海邊的浪也會增大，氣象局提醒，若前往海邊或進行海上作業需注意安全。

今天受境外污染及降雨北部普通至橘，離島及中部以南橘至紅，PM2.5，雲嘉南局部出現揚塵。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 16 12 ~ 17 15 ~ 21 15 ~ 18

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）