當年的台灣地圖只有半邊番薯 原因是....

1720年清康熙命令下實測繪製的台灣地圖只有西半部。（記者劉婉君攝）

2017-12-07 20:21

［記者劉婉君／台南報導］番薯是許多人對地圖上台灣島形狀的印象，但荷據以前的台灣地圖其實只畫出西半部；直到18世紀末，清帝國的「界址圖」還標有原住民和漢人分界位置的特殊輿圖；在更早的大航海時代，地圖是商業機密，還曾有「地圖間諜」。

「地圖很有事：地圖的台灣史特展」即日起至明年8月12日在國立台灣歷史博物館展出。

例如1720年康熙皇帝下令實測的台灣地圖，就只有西半邊，隨著這張地圖在歐洲被印刷出版，也導致19世紀未各國與清朝對於界外是否屬於清朝版圖的爭議。

清代有劃定「番界」的政策，「界址圖」就是清帝國繪有原住民和漢人分界位置的特殊輿圖，台史博表示，這類型的地圖繪製不易，需要3至5年才能完成，目前全世界僅知有6幅，分別藏於台灣、中國、英國、俄羅斯等地的博物館或研究機構，台灣現在有2幅，1 幅在中研院，另1幅則由台史博借藏中，也在此次「地圖很有事」中首次公開亮相。

此次展出的＜十八世紀末御製台灣原漢界址圖＞為旅法漢學家侯錦郎收藏，輾轉從海外回到台灣，經台大歷史學系教授周婉窈及南天書局魏德文引介，寄藏在台史博，與各地所藏的版本不同，此幅畫工精細且字跡工整，同時載明豐富的地名資訊。

地圖上以紅線標示出原漢分界，並有隘寮、界碑、土牛溝等防止人民越界的設施，展場還有模型呈現當時土牛溝的樣態，讓民眾更有感。現場還結合古今地圖比對的科技，讓民眾可以查詢自己居住的地方在昔日位處界線的那一邊。