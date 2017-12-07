重建「大廟口派出所」 見證桃園景福宮發展歷史

2017-12-07 14:45

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區景福宮是桃園人口中「大廟」，以往是桃園區最熱鬧的地方，日治時期在廟旁興建「大廟口派出所」，是桃園地區罕見的與保甲共用之派出所，市府於今年2月完成歷史建築登錄，並編列2500萬元進行整修，市長鄭文燦今天前往會勘，也指示以「舊城、商圈、文創」等三大方向，修復活化日治時期大廟口派出所景觀。

鄭文燦說，「大廟口派出所」已登錄為歷史建築，並進行修復活化，保留外觀傳統建築，這個月開始規劃設計，預估總經費2500萬元，結合大廟、商圈、文創及導覽中心，保留桃園的歷史記憶，並以「舊城、商圈、文創」三大方向，展現「桃仔園」過去街口特色，成為桃園舊城故事館。

鄭文燦表示，「桃園大廟口派出所」於日治時期興建，位在桃園景福宮旁，鄰近大廟商圈、博愛商圈，未來捷運綠線將經過，老城區也將配合進行都市更新。

大廟口派出所建於1927年、位於桃園區中正路198號，為2樓層建築物，總樓地板面積約60坪，文化資產審議委員會於105年8月15日審議通過，並於2月16日完成歷史建築登錄，派出所緊鄰景福宮以「大廟口」來命名，在日治時代一樓為派出所，二樓則是保甲辦公室，建築物見證桃園區市中心的變遷發展歷史。

光復後大廟口派出所改稱景福派出所，由於派出所遷移後，閒置的建築物出現漏水、破損情形，地方人士發起搶救大廟口派出所活動，市府今年編列預算整修。