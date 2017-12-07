靜宜大學與哥倫比亞知名大學 簽署合作交流協議

2017-12-07 13:36

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學寰宇外語教育學程強調西班牙語教學，主任何國世親赴哥倫比亞，與知名的Universidad Piloto de Colombia及Universidad Distrital Francisco José de Caldas兩所大學簽訂合作交流協議，並就加強台灣及哥國教育學術，及文化交流等相關事宜交換意見。

駐哥倫比亞代表葉德貴表示，靜宜大學積極拓展國際學術合作，令人敬佩！尤其近年與中南美洲各知名大學合作，共同強化台灣與拉美各國高等教育的交流，並增進當地學子對台灣的認識及瞭解。

葉德貴指出，哥倫比亞高等教育蓬勃發展，全國約280所大學，對增進與亞洲國家的教育、學術及文化合作，均抱持正面態度；亦盼能與台灣各大學交流，開啟新頁。

「藉由合作增進學生全球視野、國際移動力及就業競爭力！」寰宇外語教育學程主任何國世表示，除與哥國兩所知名大學簽訂合作備忘錄，靜宜也積極與中南美洲企業產學合作，讓學生在海外實習中，提升外語能力，獲得實務經驗。

何國世說，「寰宇外語教育學程」以培育具優異外語能力的中等、國小外語師資；擁有國際視野的經貿、外交與外語領隊，及華語文教師為目標。除外語能力的養成及專業學程的訓練，學生在畢業前需出國研習、實習，或於國內外專業單位實習一學期，也可攻讀國際雙學位！

「寰宇外語教育學程」也整合資源、導師等多元輔導及就業諮詢制度，並積極協助學生取得專業證照，實現畢業立即就業的目標！