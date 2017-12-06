歌仔戲、排灣鼻笛之美 繪本讀得到

文化部文資局以繪本型式，介紹歌仔戲與排灣族雙管鼻笛，傳承傳統文化。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-06 17:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文化部文化資產局首度將傳統技藝歌仔戲、排灣族雙管鼻笛特色，出版《來看歌仔戲》、《兩個鼻孔一起minasi》繪本，期盼透過兒童繪本活潑且深入淺出的故事介紹，讓下一代認識傳統表演藝術。

文資局指出，台灣有豐富的文化活動，目前中央登錄的重要傳統表演藝術共有17類，為活化、推廣重要傳統表演藝術，並世代傳承，今年首度以繪本方式紀錄傳統表演藝術之美。

首波以原生於台灣的傳統戲曲與傳統樂音為主，包括20世紀初發源於宜蘭的歌仔戲以及排灣族雙管鼻笛，費時1年收集資料，並請繪本作家及畫家完成介紹歌仔戲的前後台、扮相及曲調意義的《來看歌仔戲》，以及介紹排灣鼻笛由來等《兩個鼻孔一起minasi》兩本繪本。

文資局今天（6日）舉辦新書發表會，請來歌仔戲「人間國寶」廖瓊枝與鼻笛演奏家丹耐夫正若現場演出。廖瓊枝示範歌仔戲的不同身段之美，例如大家閨秀閨女的台步是小心翼翼、慢慢走，花旦則要腳步輕快、俏麗，各有姿態蘊味。

丹耐夫正若則說，「minasi」是呼吸的意思，以前排灣族特有的雙管鼻笛，只有貴族才能吹奏，甚至僅限男人，但隨著時代變遷，鼻笛不再是貴族或男人的專利，在兩性平權下，女性也可以藉吹奏鼻笛，向男性示愛。

文資局說，傳統表藝繪本已發送公共圖書館及宜蘭、屏東的小學，讓學童可透過繪本認識傳統表演藝術。

此外也另精選20幅繪本原畫，即日起到明年1月14日，在國立台灣美術館兒童繪本區展出，並有多場繪本共讀、體驗活動等。

歌仔戲人間國寶廖瓊枝示範小旦身段。（記者蘇孟娟攝）