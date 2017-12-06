六家國小110歲校慶暖身 高鐵回憶列車踩街最吸睛

2017-12-06 16:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市年紀最大的六家國小，週六（9日）將迎接110歲生日，今天親師生總動員，上演活力十足的「變裝踩街秀瘋創藝」，為校慶宣傳和暖身；其中，六年級學生結合畫家和畢業照，共同打造的「六家高鐵回憶列車」，最為吸睛。

六家國小的踩街隊伍，由小花鼓及六家武術隊打頭陣，緊接著上場的是各項體育運動團隊，包括今年拿下永信杯及華宗杯兩項全國賽雙料冠軍的女排隊、摘下全國冠軍的拔河隊、榮獲國語日報杯全國桌球錦標賽亞軍的桌球隊，還有韻律體操隊、棒球隊等。

五年級學生的變裝秀，以科技環保風格為主題；六年級則是聚焦在展現國際視野的萬國博覽會。師生們結合藝術課程，以環保再生材料製作遊行服裝及道具，呈現各種動物與植物裝扮、世界各國的文化特色等，充分展現孩子的創意。

校長何明星也扮起了耕牛，代表六家地區早期農耕的歷史背景，也希望展現六家國小傳統與現代兼容並蓄的學風。

踩街隊伍中，最引人注目的大型裝置藝術「六家高鐵回憶列車」，是由藝術老師指導，六年級學童共同打造，其中一面展示各屆畢業生照片，另一面則是學生們以印象派、立體派等的畫家為題材，創作像是梵谷的自畫像、星夜；莫內的印象日出、畢卡索的三個樂師、夏卡爾的我與村莊等，將美感融入生活。

校方表示，週六除了慶祝大會，還有園遊會、科普教育闖關活動、學生藝文展演活動、以及老照片和影像回顧展，歡迎校友回娘家。