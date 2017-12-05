台61線觀音至永安交流道通車 CP值高的幸福公路

台61線觀音至永安交流道通車了，沿途風景秀麗。（記者李容萍攝）

2017-12-05 18:50

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部公路總局主辦西濱快速公路「觀音至鳳岡段主線新建工程計畫」，起於桃園市觀音區台61線與台66線路口，終點為新竹縣竹北市鳳岡，全長20.65公里，總經費153億1000萬元；其中，全長5.35公里的觀音交流道（台66線路口）至永安交流道（114線路口）路段，今天下午6時開放通車外，永安至新竹新豐路段預計明年年中通車，並於108年底通至鳳岡。

西濱快速公路原為紓解國道1號及國道3號壅塞車流，並與國道1號、國道3號及東西向快速公路，建構台灣西部高、快速公路路網，此計畫主要為貫通緩辦路段及改善易肇事路段，分擔區域運輸服務功能，可有效紓解台15線及國道1號壅塞路段的車流，完善道路路網，增加用路人使用意願，並加強現有台61線觀音至鳳岡路段快速公路運轉功能，發揮快速公路應有效益及達成客貨分流的目的。

交通部公路總局今天在永安交流道舉辦開車典禮，交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦、立委陳賴素美、公路總局局長陳彥伯等人到場。

鄭文燦表示，此工程採取場鑄懸臂工法施工，減少許多交通不便，兼具觀光及文化功能，也有平衡城鄉、實現交通正義等多重意義，是一段CP值非常高的幸福公路，市府會善用交通要道，並全面檢視周邊鄉道，完善連結道路、交通號誌、管理措施等，務必讓快速道路更安全、更方便。

鄭文燦還說，台61線具有六大特色，是串連北部地區最重要的工業及物流帶，有台北港、林口發電廠、大園及觀音工業區、桃園科技工業園區、大潭電廠等；沿線經過竹圍及永安漁港，未來將連結至新竹南寮漁港；擁有許厝港濕地、觀音草漯沙丘、觀新藻礁保護區、新屋百年石滬四大生態亮點；是綠能大道、沿線有大型風車；是客家大道，經過觀音及新屋客家區，具有漁民、農村生活特色；沿線有白沙岬燈塔、觀音濱海遊憩區、新屋綠色隧道、永安漁港，可發展濱海觀光。