明天別跑錯！ 彰客、員客的鹿港乘車處改新站上下車

彰化客運、員林客運的鹿港乘車處新站，即將在明天啟用。（記者劉曉欣攝）

2017-12-05 12:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化客運鹿港乘車處新站明天開始啟用，包括員林客運也改到同一地點發車，要趕上班、上學的人，千萬別跑錯！

彰化客運表示，鹿港乘車處將搬到正興路，也就是鹿港體育場入口斜對面，從明天起，所有的發車都從新站出發，包括抵達鹿港的下車處，也同時改到新站的對面。

由於彰客鹿港乘車處新站的招牌，同時也掛上員客發車的路線，對此，彰客強調，未來員客的鹿港發車點也同時納入彰客新站，希望透過公車發車點的整合，讓民眾與遊客不管要從鹿港出發到台中高鐵站、彰化火車站、南投草屯，或是全縣其它地方，通通都到鹿港體育場對面搭車，既方便又好記。

地方民眾對於彰客乘車處搬到鹿港體育場入口斜對面，都深切期待中，尤其是連員客發車站一併納入，更是拍手叫好，因為原本彰客發車點在復興路，員客在天后路，如今都改到正興路同一個地點，讓搞不清楚公車路線的人，通通只要到正興路，就可以從鹿港搭公車。

因應彰客鹿港乘車點搬到正興路，鹿港鎮公所也把新站門口的小客車停車格取消，改成了公車停靠區，方便公車停靠。

彰客與員客的鹿港發車點將從明天改到新站，深受背包客喜愛的「台灣好行」鹿港線，市區乘車點也將一併改到新站。

彰化客運、員林客運的鹿港乘車處新站，即將在明天啟用，乘車處前的停車格也已經改為公車停靠區。（記者劉曉欣攝）