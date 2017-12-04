獨家》不再當祕境！大溪這條路改名「落羽松路」

圖為大溪「落羽松路」今年年初火紅的景色。（記者李容萍攝）

2017-12-04 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區瑞源里瑞福東路種植近300棵的落羽松，全長約1公里，每到11月轉金黃時格外壯觀，目前已從原本的青色逐漸轉為泛紅，預計這1、2星期有機會轉紅，但眼尖的用路人經過，發現大溪區公所已把原本「瑞福東路」的路名改為「落羽松路」，鄰近的八德區或是外縣市雖然也有知名落羽松大道，但這條路搶先把路名直接改為「落羽松路」，讓人拍案叫絕。

落羽松路前身為石園路558巷，15年前由桃園升格前的大溪鎮公所辦理新闢這條通往員林路的替代道路，鎮長曾榮鑑順勢種植兩排的落羽松作為行道樹，這1公里長的落羽松大道，每逢秋冬松葉開始掉落形成「落羽」美景，吸引遊客駐足，尤其是星期假日車水馬龍，就怕錯過這條路一年最美的時間。

落羽松其實本名應該是落羽杉，屬於杉科、落羽杉屬。

市議員李柏坊表示，落羽松原產於北美濕地沼澤，引進台灣種植約20多年，落羽松葉四季有不同顏色、風情，在春夏是翠綠色，秋季轉為黃色、再變成火紅色後掉落，給人一股身處北國的錯覺，由於轉紅時間短暫，近3年陸續有部落客在網路寫文章分享「大溪落羽松秘境」吸引遊客前來觀賞，但以前說是秘境，現在連外縣市遊客都知道，已經不算秘境了。

李柏坊說，不僅外地人、若問本地人瑞福東路在哪裡？可能沒人知道，在網路搜尋大溪瑞福東路反而跳出的是落羽松大道，經當地里民向他反映心聲，服務處和瑞源里里長王祥倜今年初向公所提出更改路名「落羽松路」。

由於落羽松路尖峰時段往來車子多，大溪警方提醒遊客拍照時得提高警覺、小心不被車子撞。