桃市今年首創中醫助孕養胎 已40人懷孕、41人生產

參與中醫養胎助孕調理的媽媽們與市長鄭文燦合影。（記者陳昀攝）

2017-12-04 17:07

［記者陳昀／桃園報導］桃園市衛生局今年3月起推動首創的「中醫助孕養胎調理」，和全市40家中醫診所合作，提供設籍桃園市的已婚女性，可補助各2次「孕前助孕」及「孕期調理」。今年完成助孕診療的258人中，已有40人懷孕；72名養胎個案，已41人順利生產。

衛生局健康促進科科長葉潔瑩指出，這項計畫分為「孕前助孕」及「孕期養胎」2項調理服務，僅限桃園市已婚女性申請，尚未生育者，每人每年提供2次「孕前助孕」調理；已懷孕女性則每人每胎提供2次「孕期養胎」調理，每次調理價格約1200元，都由市府補助。

27歲孕婦周怡庭說，她婚前有經期不順問題，一直擔心會影響受孕，3月申請助孕服務後沒多久就成功懷孕，中醫師除了用中藥為其調理身體，也給她很多輔助器材為肚子保溫等。

張小姐說，她孕期常出現孕吐、腰酸、水腫、抽筋、失眠等症狀，嚴重影響生活，接受「養胎」調理後，不孕症狀好轉。呂太太說，她天生體虛、怕冷，怎麼穿都穿不暖，後來藉著「養胎」調整體質，中醫師幫她照射紅外線、舒緩等，現在這種天氣穿短袖都OK，而且孩子健康又營養，一出生體重就3840g。

葉潔瑩指出，「中醫助孕養胎調理」服務有診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健、中藥調理5項，符合資格即可向衛生局提出申請，也可透過桃園網路e指通線上申請，審核通過後到合約醫療院所接受診療。