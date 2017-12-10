天天吃好料》新竹創意麵館 冬季限定魷魚螺肉蒜湯麵

新竹市「禮面作」創意麵食館，幾乎是麵麵俱到。（記者洪美秀攝）

2017-12-10 09:09

［記者洪美秀／新竹報導］台灣麵食文化越來越盛行，好吃的麵食讓人回味無窮，要做出精緻又好吃的麵食不容易，新竹市「禮面作」創意麵食館，幾乎是麵麵俱到，尤其主打台灣手工麵條，搭配各種配料及季節限定創意麵食，挑起許多饕客的「台麵魂」，讓人每天來一碗都不膩口。

台灣麵食種類多，油麵、意麵及烏龍麵、雞絲麵、刀削麵都很常見，位在新竹市西大路與竹光路交界的「禮面作」，麵條選是選用台灣國寶級製麵大師潘順龍等麵條職人的手工麵為主，不僅麵條有咬勁，更因是手工製作，且在台南市的玻璃屋溫室內日曬製成，不會有粉塵沾染，且不含防腐劑，單聞就有麵香味。

除平價麻醬麵及醡醬麵，「禮面作」也推出冬天季節限定的暖心麵，有魷魚螺肉蒜湯麵、麻油松阪肉麵線及麻辣湯麵和何首烏麵等四種創意麵食，其中魷魚螺肉蒜湯麵，除湯頭濃郁，更能吃到整顆螺肉，清甜的海鮮味，一吃就讓人暖胃。

長輩喜歡的麻油松阪豬麵線，以不燥熱的麻油低溫煸薑片，搭配台灣特有的松阪豬，灑上枸杞等溫補藥材，加上手工麵線，一碗香氣十足的麻油松阪豬肉麵線，絕對讓長輩吃得「唰嘴」。

另外帶有麻勁的麻辣麵，麻中帶辣，搭配雞肉及油條，對味的好滋味是，是喜歡重口味民眾的最佳選擇，保證吃完，暖身又飆汗。

何首烏麵則選用素羊肉搭配新鮮蔬菜和手工麵條，有滋陰補陽功效，能讓頭髮烏黑柔順，更能讓女生的皮膚有滋潤感，是店內的人氣麵食。

店內除冬季限定創意麵食，還有獨特的「台式六吋披薩麵線煎」，是採用高雄燕巢國寶大師潘順龍的手工麵線，先燙過一分鐘後冰鎮十秒，再加上麻油及友善雞蛋放在鐵鍋上用微火煎製而成，獨特的麻油香台式披薩，吃過的人都說特別，有濃濃的台灣麵線味，又不失披薩口感。

同時，店內也推出平價的麵食套餐，提供五種主麵食，有傻瓜麵、阿嬤素肉燥麵、醡醬麵及客家粄條及麻醬寬麵等乾麵，再搭配小菜及暖湯品，簡單吃就能吃到麵的香氣與美味。

此外，為滿足饕客在家也能吃到好吃手工麵，店內也推出外袋包的「安心素食麵」，除是手工麵，店家李雅鈴說，安心素食麵還通過回教國家的阿拉認證，證明不含豬油及防腐劑、膽固醇，讓喜歡麵食的回教徒、素食主義者都能安心享用，目前只銷國外，國內只有在店內才買得到。

「人客啊！裏面坐」來一趟「禮面作」，不僅讓人麵麵俱到，還很有「麵」子，張根魁說，店內堅持傳達台灣麵食精神，取「裏面坐」諧音，就是要讓喜歡麵食的民眾進來後，品嚐道地的台麵味，享受麵條在齒間內咀嚼留下的好味道。

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