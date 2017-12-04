懷孕遭逼辭退 主管還嗆：誰他X的會錄取孕婦

一名孕婦遭長官以辱罵言論逼迫辭職，在網路上引起軒然大波。（示意圖，記者方志賢攝）

2017-12-04 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕女性在職場上常常會面對比男性更多的問題，除了薪資不平等之外，懷孕女性所面對的惡言與刁難更是屢見不鮮，一名趙姓準媽媽在《新竹爆料公社》貼出自己因為懷孕遭到上級逼辭並辱罵髒話的對話，讓不少網友看完拳頭都硬了。

一名趙姓女網友，在《新竹爆料公社》表示，自己因為懷孕，遭到工程公司部門主任強迫辭退，她向其解釋，在面試時就已經告知懷孕消息，公司若是用這個理由辭退她，屬於違法，需給薪到她生完才能離職。

不料對方回：「誰他X的會錄取孕婦，妳在耍我嗎？好聚好散別耍手段，你那點心思就不要丟人現眼了，不准再進公司了，太惡劣了」、「心思不正是很可怕的，歡迎來告，我一定告死妳」。

原PO無奈貼文表示：「沒水準的主管，工作可以再找，請不要侮辱女性特別是孕婦，大家都是媽媽生的。」

這段對話讓不少網友爆氣，不少網友紛紛留言：「什麼公司這麼差勁」、「辛苦原PO了！這篇剛好反應出職場對已婚婦女多麼不友善」、「別氣了，自己的權益顧好最重要，其他的交給相關單位去處理」、「支持提告！」；但也有網友回應：「我覺得懷孕就走、不雇用，等生完再去找工作很合理啊，我們男生還不是浪費1年沒工作去當兵」。

也有網友找出原PO某天向公司告假，卻在家經營自己的農場副業兼送貨，表示：「被主管知道了他應該吐血了吧」，但原PO表示這跟主管因為她懷孕而謾罵她無關，謝謝網友的指教。