撕掉外勞標籤 「有你真好」今網路播出

「有你真好」微電影今天上午舉辦首映，會後將於網路平台及地方電視台播映。（記者邱芷柔攝）

2017-12-04 11:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府勞工處統計，目前縣內有1萬3千多名外籍移工，這些來自東南亞國家如越南、印尼、菲律賓、泰國等地的移工，到台灣多是從事3K（辛苦、骯髒、危險）及家庭照護等工作，為了感謝來台打拚的移工，縣府今年向勞動部爭取預算，並委由知名導演蔡一峰拍攝「有你真好」微電影，今天正式在Youtube網站及屏東縣政府勞工處網頁、屏東縣地方有線電視台第3頻道放映。

「有你真好」分別找來工廠廠工、家庭與機構看護工及近海的漁工，其三組人物不同的工作場域，作為微電影故事拍攝發想的基礎，把他們來台奮鬥過程中的小故事，拍攝成微電影。

縣府勞工處長林德輝表示，「有你真好」是勞動部及屏東縣政府長期關心外籍移工具體展現所拍攝的影片，主角們離鄉背井來到台灣，在拿掉所謂的「移工」標籤後，和我們沒有什麼不同，一樣是人、一樣有喜、怒、哀、樂與酸、甜、苦、辣，希望藉由微電影，讓他們的故事被更多人看見。

蔡一峰表示，屏縣勞工處近年累積了很好的基礎，蒐集了地方移工的故事，讓他能在短短1個月內就完成這部微電影，他過去曾拍過台灣勞工的故事，這次是他第一次拍攝外籍移工，對他來說，面對不同國家、不同語言的角色是很有挑戰性的一件事。

蔡一峰說，外籍移工從事了很多台灣勞工不願從事的工作，在拍攝過程讓他最感動的，是這幾個主角在自己的工作崗位上一直很努力，想要賺錢改善自己家裡的環境，過程中除了克服自己適應新環境的問題，還努力的學習語言、增進自己的專業技術，在台灣這塊土地上奉獻，「有你真好」就是要特別感謝這群讓台灣人「足感心」的外籍移工。

參與電影拍攝的外籍移工們今天也出席首映會，分享來台工作歷程。（記者邱芷柔攝）