凜冬將至？低溫下探12度 2週恐有3波冷空氣襲來

吳德榮表示，根據模擬顯示，2週內恐有3波冷空氣南下。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-04 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風增強、冷空氣再度南下，北部及東北部越晚越濕涼。氣象專家吳德榮表示，光是從今日至下週一（11日）、二（12日），就有3波可預測的冷空氣來襲，籲民眾做好保暖。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」寫道，最新模式模擬顯示，今日冷空氣逐漸南下，氣溫下降、轉冷，北台灣沿海最低溫降至13、14度左右

吳德榮表示，這波冷空氣較乾，迎風面的雲雨也較弱，主要是偏在北海岸、北部山區及東半部山區的零星降雨，平地雲量則較多；西半部天氣晴朗的地區、雖然白天可能不覺得冷，但仍需注意早晚天氣，添加衣物保暖。

模擬顯示，週四（7日）氣溫會略為回升，週五、六會有另一波冷空氣南下，氣溫再度下降，且可能比前一波略強，北台灣沿海最低溫降至12、13度左右，有機會達到大陸冷氣團標準，且水氣也多，整體感覺濕冷。吳德榮強調，隨著模擬時間的接近，不確定性愈來愈小，但還是要隨時注意最新的資料。

此外，下週一、二會再有一波冷空氣再南下，強度也不弱，仍為3至4天的週期，但因模擬時間較久，不確定性較大，需持續觀察。