天天吃好料》台北老熊牛肉麵 部會首長的最愛

老熊牛肉麵的特色即是紅燒湯頭，是使用辣豆瓣及大骨燉製一整天，既使湯頭辣度夠勁，但清爽不油膩。（記者鍾泓良攝）

2017-12-07 08:54

［記者鍾泓良／台北報導］冬天氣冷，來一碗熱騰騰的牛肉麵再好不過。鄰近捷運中正紀念堂、南海路38-2號的老熊牛肉麵位於農委會、財政部及中央銀行及建國中學附近，不僅吸引公務員、師生外，連歷屆央行總裁及前農委會主委蘇嘉全也是老主顧。其中最受饕客喜愛的便是紅燒半筋半肉麵，Q彈手工家常麵、口感多變的牛肉、牛筋，搭配帶勁川味紅燒湯頭，再來一份其他牛肉麵店少見的特製滷豬腳，絕對是冬天最過癮的享受。

老熊牛肉麵接近捷運中正紀念堂站2號出口，出站後沿著南海路走便可抵達；還未到店家，就可以從遠方陣陣紅燒湯頭的撲鼻香氣，而在樓上點餐後，即可到底下座位區等候；若是在中午用餐時間前來時總是座無虛席，可得等上一陣子才有機會入座。

老熊牛肉麵第二代老闆周奕君表示，老熊牛肉麵營業至今約有21、22年，當時原本開始原本在公賣局舊球場經營，當時有一位來自四川的「熊伯伯」，所以店名才取「老熊」，而後來球場要拆掉興建保六宿舍才又遷到現址。

老熊牛肉麵的特色即是紅燒湯頭，是使用辣豆瓣及大骨燉製一整天，既使湯頭辣度夠勁，但清爽不油膩。而店內的牛肉則是當天準備好丟入湯頭熬煮，讓顧客吃的是新鮮的牛肉配陳年的湯頭。

周奕君說，店內的招牌就是川味紅燒半筋半肉麵，另外便是用老滷汁去滷的滷豬腳，也推薦紅油炒手。而對於比較不敢吃辣的客人，也可以點清燉湯底，或是豬腳麵也是不錯的選項。

相關影音