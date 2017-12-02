113婦幼保護專線恐斷線？ 承辦20年的世展會不標了

台灣世界展望會承辦「113婦幼保護專線」已20個年頭，這次因合約內容未新增社工人數，放棄投標。（資料照，記者傅潮標攝）

2017-12-02 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣世界展望會今年不再投標承辦「113婦幼保護專線」，婦幼保護面臨空窗危機。對此，世界展望會副會長郭秀齡強調，在合約結束過後3個月的時間會承擔起責任，「不會讓保護專線斷線」。她說，合約內容未新增社工人數，是這次不願投標的主因。

根據《聯合報》報導，郭秀齡表示，台灣世界展望會承辦「113婦幼保護專線」已20個年頭，每年也都需要世展會自行募款補貼，雖然「世展會也很捨不得」，但是合約內容未新增社工人數，才是此次不願投標的主因。

郭秀齡指出，目前保護專線的社工僅有60多名、採3班制，但由於必須24小時全年無休，不能漏接一通電話，導致社工身心壓力大流動率也極高，甚至連督導專線的職缺也有缺額。

近5年來，世展會平均每年要接聽20萬3756通電話，提供線上諮詢服務每年也將近15萬通，通報數超過2萬7000件。郭秀齡說，會持續與衛福部溝通，未來是不是會再投標還須評估。

勵馨基金會執行長紀惠容對此表示，政府把許多法定服務都委託給民間，但投標時合約卻不合理，甚至沒有全額補助，世界展望會每年都需自行募款補貼，複雜的核銷制度也讓原先已分身乏術的社工忙於行政。

家扶基金會社會工作處處長周大堯呼籲政府盡速調整合約內容，不要讓社會安全網產生漏洞。他也說，不只113保護專線，政府提供的合約往往與實際服務的內容有落差，衛福部須調整以免影響其他案子。周大堯指出，「社會工作不能用奉獻之名」，政府該給的資金要給到位，不要再便宜行事。